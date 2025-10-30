Продажа TikTok под вопросом: Китай готов сотрудничать, но не подтверждает сделку Трампа

Министерство торговли Китая заявило о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами для решения вопросов, связанных с судьбой американского бизнеса в TikTok.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Однако Пекин не подтвердил прямого согласия на соглашение об обособлении, которое анонсировал президент США Дональд Трамп .

Что предполагает сделка

Соглашение, на которое ссылается Трамп, предусматривает выделение американского бизнеса TikTok в новое предприятие.

Новое предприятие должно в основном принадлежать американским инвесторам. Часть собственности ByteDance Ltd. в нем сократится до менее 20%, что соответствует требованиям закона США о национальной безопасности.

Министерство торговли Китая в четверг лишь лаконично заявило, что стремится "должно решить проблемы", связанные с TikTok, без конкретизации деталей или согласия на продажу.

Стратегическое значение

В случае заключения это соглашение могло бы устранить постоянную проблему в отношениях между Пекином и Вашингтоном, сигнализируя о возможном прогрессе в более широких торговых и политических переговорах.

В то же время, это решение лишит ценную частную компанию Китая (ByteDance) контроля над одним из самых популярных феноменов социальных сетей в США.

Ранее Трамп подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов. По словам главы Белого дома, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok — компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля над приложением американским инвесторам не удалось.