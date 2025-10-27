Запланована подія 2

Дата публикации
Трамп во время встречи с Си Цзиньпином подпишет соглашение о продаже активов TikTok в США

TikTok
США и Китай окончательно согласовали соглашение по TikTok

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать окончательное соглашение о продаже американских активов TikTok во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает CBS News.

"Мы достигли окончательного соглашения по TikTok. Мы достигли его в Мадриде, и я считаю, что на сегодняшний день все детали согласованы, и в четверг два лидера завершат это соглашение", — уточнил Бессент.

Он объяснил, что его задачей было убедить Пекин согласиться с условиями Вашингтона.

"Моя задача заключалась в том, чтобы убедить китайскую сторону согласиться на утверждение соглашения, и я считаю, что мы успешно выполнили эту задачу за последние два дня", - подчеркнул глава Минфина США.

Бессент не раскрыл детали соглашения, отметив лишь, что он "не участвует в его коммерческой части".

Соцсеть переходит под контроль США

Отметим, что речь идет о соглашении, которое позволит TikTok продолжить работу в США в рамках новой корпоративной структуры, большинство акций которой будет принадлежать американским инвесторам.

80% новой компании будут контролировать американские компании, а 20% останется у китайской ByteDance.

Да, потенциальными покупателями станут:

  • Лаклан Мердок -   генеральный директор Fox Corp, недавно закрепивший контроль над медиаимперией своей семьи, в которую входят Fox News и Wall Street Journal.
  • Ларри Эллисон – соучредитель Oracle.
  • Руперт Мердок -   глава семьи, 94-летний Руперт Мердок, по словам Трампа, также может быть вовлечен в соглашение. Мердоки не будут инвестировать как частные лица, так же как и News Corp.
  • Майкл Делл -   генеральный директор компании Dell Technologies.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Трамп уже подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов. По словам главы Белого дома, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Запрет TikTok в США

Попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года   Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

В апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией   Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance,   соглашение о передаче контроля за приложением   американским инвесторам не удалось.

Автор:
Светлана Манько