Трамп подписал указ, разрешающий продажу TikTok консорциуму американских инвесторов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил продать активы TikTok группе американских инвесторов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, президент Китая Си Цзиньпин одобрил соглашение продажи TikTok американскому бизнесу, что позволит платформе и дальше работать в США.

Состав консорциума, который будет владеть TikTok, известен. Однако Трамп отметил, что компания Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон будут "играть очень большую роль с точки зрения безопасности, защиты и всего прочего".

Американский президент также отметил, что TikTok нужен малому бизнесу, использующему его как рекламный инструмент, и добавил, что платформа помогла ему охватить молодую аудиторию во время предвыборной кампании.

Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что сделка оценивается в 14 миллиардов долларов. Он заверил, что американские инвесторы будут "фактически контролировать алгоритм" приложения. По словам Венса, соглашение защитит личные данные американцев и исключит возможность пропаганды иностранного правительства.

Соцсеть переходит под контроль США

Ожидается, что контроль над TikTok будет осуществляться американскими инвесторами и советом директоров с полномочиями в сфере нацбезопасности и кибербезопасности.

80% новой компании будут контролировать американские компании, а 20% останется в Китае.

Так, потенциальными покупателями станут:

Лаклан Мердок - генеральный директор Fox Corp, недавно закрепивший контроль над медиаимперией своей семьи, в которую входят Fox News и Wall Street Journal.

генеральный директор Fox Corp, недавно закрепивший контроль над медиаимперией своей семьи, в которую входят Fox News и Wall Street Journal. Ларри Эллисон – соучредитель Oracle.

соучредитель Oracle. Руперт Мердок - глава семьи, 94-летний Руперт Мердок, по словам Трампа, также может быть вовлечен в соглашение. Мердоки не будут инвестировать как частные лица, так же как и News Corp.

глава семьи, 94-летний Руперт Мердок, по словам Трампа, также может быть вовлечен в соглашение. Мердоки не будут инвестировать как частные лица, так же как и News Corp. Майкл Делл - генеральный директор компании Dell Technologies.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.