Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном підпише угоду щодо продажу активів TikTok у США

Американський президент Дональд Трамп планує підписати остаточну угоду щодо продажу американських активів TikTok під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї 30 жовтня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CBS News з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

"Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер два лідери завершать цю угоду", — уточнив Бессент.

Він пояснив, що його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.

"Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні", — наголосив очільник Мінфіну США.

Бессент не розкрив деталі угоди, зазначивши лише, що він "не бере участі в її комерційній частині".

Соцмережа переходить під контроль США

Зауважимо, що йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам.

80% нової компанії контролюватимуть американські компанії, а 20% залишиться у китайської ByteDance.

Так, потенційними покупцями стануть:

Лаклан Мердок - генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal.

генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal. Ларрі Еллісон - співзасновник Oracle.

співзасновник Oracle. Руперт Мердок - глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp.

глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp. Майкл Делл - генеральний директор Dell Technologies.

Групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.

Трамп вже підписав указ, яким дозволив продати активи TikTok групі американських інвесторів. За словами очільника Білого дому, президент Китаю Сі Цзіньпін схвалив угоду продажу TikTok американському бізнесу, що дозволить платформі й надалі працювати у США.

Заборона TikTok у США

Спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу "ні комерційно, ні технологічно, ні юридично".

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

У квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.