Трамп назвал имена потенциальных американских покупателей TikTok: кто они

TikTok, США
В США появится собственный TikTok / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в число потенциальных американских инвесторов в TikTok войдут медиамагнат Лаклан Мердок, соучредитель Oracle Ларри Эллисон и глава Dell Technologies Майкл Делл.

об этом пишет  Reuters .

Кто покупает TikTok

Трамп отметил, что США и Китай добились значительного прогресса в переговорах по соглашению, предусматривающему передачу американских активов TikTok от китайской компании ByteDance американским владельцам.

Ожидается, что контроль над TikTok будет осуществляться американскими инвесторами и советом директоров с полномочиями в сфере нацбезопасности и кибербезопасности. ByteDance.

80% новой компании будут контролировать американские компании, а 20% останется в Китае.

Да, потенциальными покупателями станут:

  • Лаклан Мердок -   генеральный директор Fox Corp, недавно закрепивший контроль над медиаимперией своей семьи, в которую входят Fox News и Wall Street Journal.
  • Ларри Эллисон – соучредитель Oracle и крупный спонсор Республиканской партии.
  • Руперт Мердок -   глава семьи, 94-летний Руперт Мердок, по словам Трампа, также может быть вовлечен в соглашение. Мердоки не будут инвестировать как частные лица, так же как и News Corp.
  • Майкл Делл – генеральный директор Dell Technologies.

Группу инвесторов возглавит исполнительный глава Oracle Ларри Эллисон.

Технически это будет новое приложение, которое придется загружать заново. У него будет идентичный интерфейс, но он будет работать на американской инфраструктуре с алгоритмами, контролируемыми правительством США.

Персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года   Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией   Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance,   соглашение о передаче контроля за приложением   американским инвесторам не удалось.

Автор:
Светлана Манько