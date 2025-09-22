Трамп назвав імена потенційних американських покупців TikTok: хто вони

Президент США Дональд Трамп повідомив, що до числа потенційних американських інвесторів у TikTok увійдуть медіамагнат Лаклан Мердок, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон та глава Dell Technologies Майкл Делл.

Хто купує TikTok

Трамп зауважив, що США та Китай досягли значного прогресу у переговорах стосовно угоди, яка передбачає передачу американських активів TikTok від китайської компанії ByteDance американським власникам.

Очікується, що контроль над TikTok здійснюватимуть американські інвестори та рада директорів із повноваженнями у сфері нацбезпеки та кібербезпеки. ByteDance.

80% нової компанії контролюватимуть американські компанії, а 20% залишиться у Китаю.

Так, потенційними покупцями стануть:

Лаклан Мердок - генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal.

генеральний директор Fox Corp, нещодавно закріпив контроль над медіаімперією своєї родини, до якої входять Fox News і Wall Street Journal. Ларрі Еллісон - співзасновник Oracle і великий спонсор Республіканської партії.

співзасновник Oracle і великий спонсор Республіканської партії. Руперт Мердок - глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp.

глава родини, 94-річний Руперт Мердок, за словами Трампа, також може бути залучений до угоди. Мердоки не будуть інвестувати як приватні особи, так само як і News Corp. Майкл Делл - генеральний директор Dell Technologies.

Групу інвесторів очолить виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон.

Технічно це буде новий застосунок, який доведеться завантажувати заново. Він матиме ідентичний інтерфейс, але працюватиме на американській інфраструктурі з алгоритмами, контрольованими урядом США.

Персональні дані американців будуть зберігатися в дата-центрах Oracle, що знаходяться в Техасі.

Заборона TikTok у США

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.