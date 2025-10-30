Продаж TikTok під питанням: Китай готовий співпрацювати, але не підтверджує угоду Трампа

Міністерство торгівлі Китаю заявило про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами для вирішення питань, пов'язаних з долею американського бізнесу у TikTok.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Проте Пекін не підтвердив прямої згоди на угоду про відокремлення, яку анонсував президент США Дональд Трамп.

Що передбачає угода

Угода, на яку посилається Трамп, передбачає виділення американського бізнесу TikTok в нове підприємство.

Нове підприємство має переважно належати американським інвесторам. Частка власності ByteDance Ltd. у ньому скоротиться до менш ніж 20%, що відповідає вимогам закону США про національну безпеку.

Міністерство торгівлі Китаю у четвер лише лаконічно заявило, що прагне "належним чином вирішити проблеми", пов'язані з TikTok, без конкретизації деталей чи згоди на продаж.

Стратегічне значення

У разі укладення, ця угода могла б усунути постійну проблему у відносинах між Пекіном та Вашингтоном, сигналізуючи про можливий прогрес у ширших торговельних та політичних переговорах.

Водночас це рішення позбавить найціннішу приватну компанію Китаю (ByteDance) контролю над одним із найпопулярніших феноменів соціальних мереж у США.

Раніше Трамп підписав указ, яким дозволив продати активи TikTok групі американських інвесторів. За словами очільника Білого дому, президент Китаю Сі Цзіньпін схвалив угоду продажу TikTok американському бізнесу, що дозволить платформі й надалі працювати у США.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.