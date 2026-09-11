UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,15

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Производитель "Карпатська Джерельна" оплатил 9,4 млн грн штрафа и изменил этикетку

"Карпатська Джерельна"
Производитель "Карпатська Джерельна" оплатил 9,4 млн грн штрафа и изменил этикетку

ООО "Карпатские минеральные воды" в полном объеме уплатило штраф в размере 9,422 млн грн, который Антимонопольный комитет Украины наложил за распространение обманчивой информации о происхождении воды бренда "Карпатська Джерельна". Предприятие также выполнило требования регулятора и обновило оформление продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ответ Антимонопольного комитета Украины "Коммерсант Украинский".

Штраф был назначен решением АМКУ от 5 марта 2026 года. Регулятор установил, что использование названия "Карпатська Джерельна" рядом с изображениями пихт, горных хребтов и стилизованной карты создавало у покупателей ошибочное впечатление, будто добыча воды происходит непосредственно в регионе Украинских Карпат. Сумма денежного взыскания составила более 9,42 млн. грн.

Какие требования выполнил производитель

Кроме перечисления средств в госбюджет, компанию обязали снять ложную маркировку со всей линейки продукции: слабогазированной, сильногазированной, негазированной воды в таре вместимостью от 0,5 до 2 литров, а также бутылок формата "СПОРТ".

В мае 2026 г. комитет официально признал выполнение компанией своего решения и зафиксировал окончательное прекращение зафиксированного нарушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Антимонопольный комитет Украины начал расследование против производителя воды "Карпатська Джерельна" из-за возможного введения в заблуждение потребителей.

Впоследствии АМКУ наложил на ООО "Карпатские минеральные воды" штраф в размере 9,4 млн. грн. за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

После решения регулятора компания согласилась изменить оформление бутылок и убрала из упаковки упоминания о Карпатах и горной символике, которые уродовали реальные данные о месте добычи продукции.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности