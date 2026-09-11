Производитель "Карпатська Джерельна" оплатил 9,4 млн грн штрафа и изменил этикетку

ООО "Карпатские минеральные воды" в полном объеме уплатило штраф в размере 9,422 млн грн, который Антимонопольный комитет Украины наложил за распространение обманчивой информации о происхождении воды бренда "Карпатська Джерельна". Предприятие также выполнило требования регулятора и обновило оформление продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ответ Антимонопольного комитета Украины "Коммерсант Украинский".

Штраф был назначен решением АМКУ от 5 марта 2026 года. Регулятор установил, что использование названия "Карпатська Джерельна" рядом с изображениями пихт, горных хребтов и стилизованной карты создавало у покупателей ошибочное впечатление, будто добыча воды происходит непосредственно в регионе Украинских Карпат. Сумма денежного взыскания составила более 9,42 млн. грн.

Какие требования выполнил производитель

Кроме перечисления средств в госбюджет, компанию обязали снять ложную маркировку со всей линейки продукции: слабогазированной, сильногазированной, негазированной воды в таре вместимостью от 0,5 до 2 литров, а также бутылок формата "СПОРТ".

В мае 2026 г. комитет официально признал выполнение компанией своего решения и зафиксировал окончательное прекращение зафиксированного нарушения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Антимонопольный комитет Украины начал расследование против производителя воды "Карпатська Джерельна" из-за возможного введения в заблуждение потребителей.

Впоследствии АМКУ наложил на ООО "Карпатские минеральные воды" штраф в размере 9,4 млн. грн. за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

После решения регулятора компания согласилась изменить оформление бутылок и убрала из упаковки упоминания о Карпатах и горной символике, которые уродовали реальные данные о месте добычи продукции.