Виробник "Карпатської Джерельної" сплатив 9,4 млн грн штрафу та змінив етикетку

ТОВ "Карпатські мінеральні води" у повному обсязі сплатило штраф у розмірі 9,422 млн грн, який Антимонопольний комітет України наклав за поширення оманливої інформації щодо походження води бренду "Карпатська Джерельна". Підприємство також повністю виконало вимоги регулятора та оновило оформлення продукції.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на відповідь Антимонопольного комітету України виданню "Комерсант Український".

Штраф призначили рішенням АМКУ від 5 березня 2026 року. Регулятор встановив, що використання назви "Карпатська Джерельна" поруч із зображеннями смерек, гірських хребтів та стилізованої мапи створювало у покупців хибне враження, ніби видобуток води відбувається безпосередньо в регіоні Українських Карпат. Сума грошового стягнення становила понад 9,42 млн грн.

Які вимоги виконав виробник

Окрім перерахування коштів до держбюджету, компанію зобов'язали зняти неправдиве маркування з усієї лінійки продукції: слабогазованої, сильногазованої, негазованої води в тарі місткістю від 0,5 до 2 літрів, а також пляшок формату "СПОРТ".

У травні 2026 року комітет офіційно визнав виконання компанією свого рішення та зафіксував остаточне припинення зафіксованого порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Антимонопольний комітет України розпочав розслідування проти виробника води "Карпатська Джерельна" через можливе введення в оману споживачів.

Згодом АМКУ наклав на ТОВ "Карпатські мінеральні води" штраф у розмірі 9,4 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Після рішення регулятора компанія погодилася змінити оформлення пляшок і прибрала з пакування згадки про Карпати та гірську символіку, які спотворювали реальні дані про місце видобутку продукції.