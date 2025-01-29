Производитель минеральной воды через суд вернул аннулированное спецразрешение

Компании ООО "Аква Миргород" вернули специальное разрешение на добычу минеральных лечебно-столовых вод на месторождении в Полтавской области.

Об этом пишет Nadra.info со ссылкой на судебное решение.

Отмечается, что Киевский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым компании ООО "Аква Миргород" в июле 2024 года аннулировали специальное разрешение на добычу минеральных лечебно-столовых вод месторождения "Миргородское" в Полтавской области.

Суть дела

ООО "Аква Миргород" является правопреемником ЧАО "Миргородский завод продтоваров "Калинка", который был основан в 1994 году, добывающим воду на основании специального разрешения, предоставленного в 2013 году.

Реорганизация общества состоялась в декабре 2023 года, о чем компания в январе 2024 сообщила Госгеонадра, а в мае обратилась с заявлением о внесении в спецразрешение соответствующих изменений. Во внесении изменений было отказано (на фоне пропуска сроков обращения и погрешности в координатах скважины), а затем спецразрешение аннулировали.

ООО "Аква Миргород" обжаловало аннулирование, и суд пришел к выводу об отсутствии оснований для прекращения права пользования недрами. Согласно постановлению суда, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ООО "Аква Миргород" контролирует Олег Мищенко (через АО "УНИКИФ "Феномен"), а возглавляет Владимир Гимонов.

Компания производит собственные напитки являются поставщиком воды для Торгового дома "Моршинские источники".

Недавно АМКУ приступил к рассмотрению дела по признакам совершения ООО "Торговый дом "Моршинские источники" (ТД "Моршинские источники") возбуждения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

На официальном веб-сайте общества утверждается, что ТД "Моршинские источники" является партнером ряда мощных заводов по розливу минеральных и питьевых вод в Украине.

В разделе "Продукция" на сайте ТД "Моршинские источники" представлена бутилированная вода под брендами AQUA MORSHIN и AQUA KARPATY. Список производителей/добытчиков воды отсутствует. Но, как следует из данных на стороннем маркетплейсе, где можно заказать воду Моршинских источников, ее производителем для AQUA KARPATY является ООО "Аква Миргород" (г. Миргород, Полтавская обл.).

Ранее сообщалось, что производителю "Трускавецкой" вернули право добывать йодо-бромные воды на Быстровском участке Быстровского месторождения во Львовской области.