Виробник мінеральної води через суд повернув анульований спецдозвіл

Компанії ТОВ "Аква Миргород" повернули спеціальний дозвіл на видобування мінеральних лікувально-столових вод на родовищі в Полтавській області.

Про це пише Nadra.info із посиланням на судове рішення.

Зазначається, що Київський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Державної служби геології та надр України, яким компанії ТОВ "Аква Миргород" в липні 2024 році анулювали спеціальний дозвіл на видобування мінеральних лікувально-столових вод родовища "Миргородське" в Полтавській області.

Суть справи

ТОВ "Аква Миргород" є правонаступником ПрАТ "Миргородський завод продтоварів "Калинка", який був заснований в 1994 році, яке видобувало воду на підставі спеціального дозволу, наданого в 2013 році.

Реорганізація товариства відбулася в грудні 2023 році, про що компанія в січні 2024 року повідомила Держгеонадра, а в травні звернулася з заявою про внесення до спецдозволу відповідних змін. У внесенні змін було відмовлено (на тлі пропуску термінів звернення та похибки в координатах свердловини), а згодом спецдозвіл анулювали.

ТОВ "Аква Миргород" оскаржило анулювання, і суд дійшов висновку про відсутність підстав для припинення права користування надрами. Згідно ухвали суду, рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене.

ТОВ "Аква Миргород" контролює Олег Міщенко (через АТ "ЗНВКІФ "Феномен"), а очолює Володимир Гімонов.

Компанія виробляє власні напої, є постачальником води для Торгового дому "Моршинські джерела".

Нещодавно АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" (ТД "Моршинські джерела") порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

На офіційному веб-сайті товариства стверджується, що ТД "Моршинські джерела" є партнером ряду потужних заводів з розливу мінеральних та питних вод в Україні.

В розділі "Продукція" на веб-сайті ТД "Моршинські джерела" представлена бутильована вода під брендами AQUA MORSHIN та AQUA KARPATY. Перелік виробників/видобувачів води відсутній. Та як випливає із даних на сторонньому маркетплейсі, де можна замовити воду Моршинських джерел, її виробником для AQUA KARPATY є ТОВ "Аква Миргород" (м. Миргород, Полтавська обл.).

Раніше повідомлялося, що виробнику "Трускавецької" повернули право видобувати йодо-бромні води на Бистрівській ділянці Бистрівського родовища у Львівській області.