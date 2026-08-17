Прямой ущерб Украины от войны вырос до почти $200 млрд

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за полномасштабного вторжения России, выросла до $197,5 млрд. Это на 16%, или $27,7 млрд, больше предыдущей оценки. Больше всего пострадал жилищный фонд, а убытки энергетики выросли сразу на четверть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на оценку KSE Institute, подготовленную совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством экономики Украины.

Предварительная оценка по состоянию на ноябрь 2024 года составила $169,8 млрд. С тех пор больше всего в абсолютном измерении выросли убытки жилищного фонда — на $5,9 млрд.

Наибольшие прямые убытки приходятся на:

жилищный фонд - $65,9 млрд;

транспортную инфраструктуру - $42 млрд;

промышленность, строительство и сектор услуг - $18,4 млрд;

энергетику - $18,3 млрд;

образование - $12,2 млрд;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы - $12,1 млрд.

Жилье остается наиболее пострадавшим сектором. В Украине разрушены или повреждены почти 416 тыс. жилых зданий, в том числе 352 тыс. частных и 63 тыс. многоквартирных домов.

В транспортной отрасли основная часть потерь приходится на автомобильные дороги: повреждены или разрушены около 29 тыс. км дорог. Убытки активов "Укрзализныци" оцениваются в $5 млрд, портовой инфраструктуры - в $1,2 млрд, авиационной отрасли - в $2 млрд.

Активы предприятий в промышленности, строительстве и сфере услуг понесли $18,4 млрд прямых убытков. С начала полномасштабной войны повреждены или разрушены активы около 12,6 тыс. предприятий, преимущественно малых. Около половины оцененных потерь бизнеса приходится на Донецкую область.

Ущерб энергетики вырос на 25% — до $18,3 млрд. На этот сектор продолжают влиять российские удары по генерирующим мощностям, сетям и другой критической инфраструктуре.

В агросекторе прямые убытки оцениваются в $12,1 млрд. Более $7,1 млрд из этой суммы приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, более $2 млрд — на инфраструктуру хранения продукции, еще почти $1,9 млрд — на уничтоженную или похищенную продукцию.

В то же время, оценка не отражает полный масштаб разрушений. Из-за ограниченного доступа к оккупированным территориям и районам боевых действий фактический ущерб может быть большим. Кроме того, в расчеты не вошли разрушения после февраля 2026 года, в том числе последствия усиленных ракетных атак в летние месяцы.

Напомним, в феврале 2025 года прямые убытки инфраструктуры Украины оценивали почти в $170 млрд. Тогда наибольшие потери также понесли жилищный сектор, транспорт и энергетика.