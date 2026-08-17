Прямі збитки України від війни зросли до майже $200 млрд

Загальна сума прямих збитків, завданих Україні через повномасштабне вторгнення Росії, зросла до $197,5 млрд. Це на 16%, або $27,7 млрд, більше за попередню оцінку. Найбільше постраждав житловий фонд, а збитки енергетики зросли одразу на чверть.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оцінку KSE Institute, підготовлену спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і Міністерством економіки України.

Попередня оцінка станом на листопад 2024 року становила $169,8 млрд. Відтоді найбільше в абсолютному вимірі зросли збитки житлового фонду — на $5,9 млрд.

Найбільші прямі збитки припадають на:

житловий фонд — $65,9 млрд;

транспортну інфраструктуру — $42 млрд;

промисловість, будівництво та сектор послуг — $18,4 млрд;

енергетику — $18,3 млрд;

освіту — $12,2 млрд;

агропромисловий комплекс і земельні ресурси — $12,1 млрд.

Житло залишається найбільш постраждалим сектором. В Україні зруйновано або пошкоджено майже 416 тис. житлових будівель, зокрема 352 тис. приватних і 63 тис. багатоквартирних будинків.

У транспортній галузі основна частина втрат припадає на автомобільні дороги: пошкоджено або зруйновано близько 29 тис. км доріг. Збитки активів "Укрзалізниці" оцінюються у $5 млрд, портової інфраструктури — у $1,2 млрд, авіаційної галузі — у $2 млрд.

Активи підприємств у промисловості, будівництві та сфері послуг зазнали $18,4 млрд прямих збитків. Від початку повномасштабної війни пошкоджено або зруйновано активи близько 12,6 тис. підприємств, переважно малих. Майже половина оцінених втрат бізнесу припадає на Донецьку область.

Збитки енергетики зросли на 25% — до $18,3 млрд. На цей сектор продовжують впливати російські удари по генеруючих потужностях, мережах та іншій критичній інфраструктурі.

В агросекторі прямі збитки оцінюються у $12,1 млрд. Понад $7,1 млрд із цієї суми припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, понад $2 млрд — на інфраструктуру зберігання продукції, ще майже $1,9 млрд — на знищену або викрадену продукцію.

Водночас оцінка не відображає повний масштаб руйнувань. Через обмежений доступ до окупованих територій і районів бойових дій фактичні збитки можуть бути більшими. Крім того, до розрахунків не увійшли руйнування після лютого 2026 року, зокрема наслідки посилених ракетних атак у літні місяці.

Нагадаємо, у лютому 2025 року прямі збитки інфраструктури України оцінювали майже у $170 млрд. Тоді найбільших втрат також зазнали житловий сектор, транспорт та енергетика.