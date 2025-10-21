Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада начала рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год: на очереди – почти 3400 поправок

госбюджет
Рада начала рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год / Depositphotos

21 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2026 год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, рассмотрение бюджета стартовало с обсуждения, которое длилось около 50 минут, после чего состоялось голосование за основу предложений.

"Парламент проголосовал за основу постановление бюджетного комитета с предложениями в госбюджет-2026. За – 239", – добавил он.

Нардеп отметил, что это голосование не принятие бюджета в первом чтении. Оно служит процедурным шагом.

"В среду, 22 октября, будет уже голосование в первом чтении. Если там наберется 226+, то это уже можно считать принятием бюджета за основу. Далее госбюджет на 2026 год рассматривает правительство до ноября и финальное голосование в целом", - написал Железняк.

Что известно о госбюджете-2026

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

Народные депутаты установили рекорд по количеству поправок к проекту государственного бюджета на 2026 год. Подано 3339 поправок, это более 59% больше, чем в прошлом году.

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины обработал 3339 поправок к проекту бюджета на 2026 год, ориентировочная стоимость которых превышает 7,1 триллиона гривен.

Также профильный комитет рекомендовал правительству внести в проект госбюджета-2026 ряд изменений. Среди ключевых предложений – увеличение расходов на оборону, повышение зарплат педагогов и ученых, дополнительные средства на медицинское обеспечение и поддержку бизнеса и ВПЛ.

Автор:
Татьяна Бессараб