Рада розпочала розгляд проєкту держбюджету на 2026 рік: на черзі – майже 3400 поправок

21 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету України на 2026 рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, розгляд бюджету стартував з обговорення, яке тривало близько 50 хвилин, після чого відбулося голосування за основу пропозицій.

"Парламент проголосував за основу постанову бюджетного комітету з пропозиціями до держбюджету-2026. За – 239", – додав він.

Нардеп зауважив, що це голосування не є прийняттям бюджету у першому читанні. Воно слугує процедурним кроком.

"В середу, 22 жовтня, буде вже голосування в першому читанні. Якщо там набереться 226+, то це вже можна вважати прийняттям бюджету за основу. Далі держбюджет на 2026 рік розглядає уряд до листопада, і фінальне голосування в цілому", – написав Железняк.

Що відомо про держбюджет-2026

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Народні депутати встановили рекорд за кількістю правок до проєкту державного бюджету на 2026 рік. Подано 3339 поправок, це на понад 59% більше, ніж минулого року.

Бюджетний комітет Верховної Ради України опрацював 3339 поправок до проєкту бюджету на 2026 рік, орієнтовна вартість яких перевищує 7,1 трильйона гривень.

Також профільний комітет рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед ключових пропозицій — збільшення видатків на оборону, підвищення зарплат педагогів та науковців, додаткові кошти на медичне забезпечення та підтримку бізнесу й ВПО.