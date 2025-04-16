Рада упразднила внеконкурентный выкуп имущества арендаторами

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12230, которым отменяется право арендаторов на внеконкурентный выкуп государственного и коммунального имущества.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Полгода назад мы проводили заседание о схемах выведения имущества. И тогда разобрали на детали схему о "неотъемлемых улучшениях". И сегодня (законопроект) №12230 закрытие схемы выкупа коммунального имущества из-за неотъемлемых улучшений принято!" – написал он.

Закон призван устранить одну из наиболее применяемых схем выведения имущества из государственной или коммунальной собственности. Ранее арендатор имел право выкупить объект без аукциона, если обосновывал, что инвестировал в него более 25% его рыночной стоимости.

Такая норма создавала серьезные коррупционные риски и позволяла приватизировать имущество по заниженным ценам, часто на основании фиктивных документов.

Новый закон предусматривает, что:

право внеконкурентного выкупа для арендаторов отменяется полностью;

арендаторы, осуществившие неотъемлемые улучшения, сохраняют преимущественное право на участие в аукционе;

все объекты будут передаваться в приватизацию исключительно через систему открытых электронных аукционов "Прозорро.Продажи";

вводится переходный период продолжительностью в один год, в течение которого действующие процедуры выкупа могут быть завершены.

Принятие закона должно сделать процесс приватизации более прозрачным, снизить коррупционные риски и повысить поступления в местные бюджеты. Также ожидается, что прозрачные условия продаж будут привлекать больше добросовестных инвесторов и способствовать экономическому развитию общин.

Согласно данным, с 2019 года по август 2024 года в Украине было приватизировано более 2 тысяч объектов коммунальной собственности на сумму почти 3,8 миллиарда гривен. Из них более трети — 732 объекта — были выкуплены без аукциона. Это принесло бюджету 944 миллиона гривен, но, по подсчетам, бюджеты общин могли бы получить на 582 миллиона больше в случае открытых торгов.

Из них 732 объекта (36,47%) приватизированы из-за выкупа на сумму 944,78 миллиона гривен. Потери бюджетов общин из-за внеконкурентного выкупа оцениваются в 582,93 миллиона гривен, что составляет почти 62% потенциального роста цены на открытых аукционах.

Напомним, в конце 2024 девять депутатов Верховной Рады предлагали унифицировать подход к приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду.