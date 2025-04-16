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Рада упразднила внеконкурентный выкуп имущества арендаторами
Верховная Рада Украины приняла законопроект №12230, которым отменяется право арендаторов на внеконкурентный выкуп государственного и коммунального имущества.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Полгода назад мы проводили заседание о схемах выведения имущества. И тогда разобрали на детали схему о "неотъемлемых улучшениях". И сегодня (законопроект) №12230 закрытие схемы выкупа коммунального имущества из-за неотъемлемых улучшений принято!" – написал он.
Закон призван устранить одну из наиболее применяемых схем выведения имущества из государственной или коммунальной собственности. Ранее арендатор имел право выкупить объект без аукциона, если обосновывал, что инвестировал в него более 25% его рыночной стоимости.
Такая норма создавала серьезные коррупционные риски и позволяла приватизировать имущество по заниженным ценам, часто на основании фиктивных документов.
Новый закон предусматривает, что:
- право внеконкурентного выкупа для арендаторов отменяется полностью;
- арендаторы, осуществившие неотъемлемые улучшения, сохраняют преимущественное право на участие в аукционе;
- все объекты будут передаваться в приватизацию исключительно через систему открытых электронных аукционов "Прозорро.Продажи";
- вводится переходный период продолжительностью в один год, в течение которого действующие процедуры выкупа могут быть завершены.
Принятие закона должно сделать процесс приватизации более прозрачным, снизить коррупционные риски и повысить поступления в местные бюджеты. Также ожидается, что прозрачные условия продаж будут привлекать больше добросовестных инвесторов и способствовать экономическому развитию общин.
Согласно данным, с 2019 года по август 2024 года в Украине было приватизировано более 2 тысяч объектов коммунальной собственности на сумму почти 3,8 миллиарда гривен. Из них более трети — 732 объекта — были выкуплены без аукциона. Это принесло бюджету 944 миллиона гривен, но, по подсчетам, бюджеты общин могли бы получить на 582 миллиона больше в случае открытых торгов.
Из них 732 объекта (36,47%) приватизированы из-за выкупа на сумму 944,78 миллиона гривен. Потери бюджетов общин из-за внеконкурентного выкупа оцениваются в 582,93 миллиона гривен, что составляет почти 62% потенциального роста цены на открытых аукционах.
Напомним, в конце 2024 девять депутатов Верховной Рады предлагали унифицировать подход к приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду.