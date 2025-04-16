Рада скасувала позаконкурентний викуп майна орендарями

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12230, яким скасовується право орендарів на позаконкурентний викуп державного та комунального майна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Півроку тому ми проводили засідання про схеми виведення майна. І тоді розібрали на деталі схему про "невідʼємні поліпшення". І сьогодні (законопроєкт) №12230 закриття схеми викупу комунального майна через невідʼємні поліпшення прийнято!" – написав він.

Закон покликаний усунути одну з найбільш вживаних схем виведення майна з державної або комунальної власності. Раніше орендар мав право викупити об’єкт без аукціону, якщо доводив, що інвестував у нього понад 25% його ринкової вартості.

Така норма створювала серйозні корупційні ризики та дозволяла приватизовувати майно за заниженими цінами, часто на підставі фіктивних документів.

Новий закон передбачає, що:

право позаконкурентного викупу для орендарів скасовується повністю;

орендарі, які здійснили невід’ємні поліпшення, зберігають переважне право на участь в аукціоні;

усі об’єкти передаватимуться у приватизацію виключно через систему відкритих електронних аукціонів "Прозорро.Продажі";

запроваджується перехідний період тривалістю один рік, протягом якого чинні процедури викупу можуть бути завершені.

Ухвалення закону має на меті зробити процес приватизації прозорішим, знизити корупційні ризики та підвищити надходження до місцевих бюджетів. Також очікується, що прозорі умови продажу залучатимуть більше добросовісних інвесторів і сприятимуть економічному розвитку громад.

Згідно з даними, з 2019 року по серпень 2024 року в Україні було приватизовано понад 2 тисячі об’єктів комунальної власності на суму майже 3,8 мільярда гривень. З них понад третина — 732 об’єкти — була викуплена без аукціону. Це принесло бюджету 944 мільйони гривень, але, за підрахунками, бюджети громад могли б отримати на 582 мільйони більше у разі відкритих торгів.

З них 732 об’єкти (36,47%) приватизовано через викуп на суму 944,78 мільйона гривень. Втрати бюджетів громад через позаконкурентний викуп оцінюються у 582,93 мільйона гривень, що складає майже 62% потенційного зростання ціни на відкритих аукціонах.

Нагадаємо, в кінці 2024 року дев'ять депутатів Верховної Ради пропонували уніфікувати підхід до приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду.