Райцентр в Закарпатье получит 1 млрд грн на реконструкцию водоснабжения: когда стартует проект

В Хусте (Закарпатская обл.) началась подготовка к масштабной реконструкции систем водоснабжения и водоотведения стоимостью около 920 млн грн. Строительные работы планируют начать в конце июля – начале августа.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Водоснабжение в Хусте полностью обновят

В настоящее время местные власти Хуста завершают подготовку проектной документации. Начало строительных работ запланировано на конец июля – начало августа.

Проект предусматривает реконструкцию и строительство более 15,5 км сетей водоснабжения. Его ориентировочная стоимость составляет более 920 млн. грн.

В 2026 году реализацию инициативы ожидается выделение 150 млн грн из государственного бюджета. Дополнительное финансирование планируется также из бюджета и при поддержке международных партнеров.

В рамках проекта предусмотрено создание современной системы водоснабжения и водоотвода, которая должна улучшить инфраструктуру и обеспечить стабильное водоснабжение жителей общины.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жителям Бородянки на Киевщине с 1 июля придется платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.