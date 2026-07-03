Райцентр на Закарпатті отримає 1 млрд грн на реконструкцію водопостачання: коли стартує проєкт

У Хусті ( Закарпатська обла) розпочали підготовку до масштабної реконструкції систем водопостачання та водовідведення вартістю близько 920 млн грн. Будівельні роботи планують розпочати наприкінці липня – на початку серпня.

Як пише Delo.ua, про це інформує голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Водопостачання в Хусті повністю оновлять

Наразі місцева влада Хуста завершує підготовку проєктної документації. Початок будівельних робіт заплановано на кінець липня – початок серпня.

Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 км мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить понад 920 млн грн.

У 2026 році на реалізацію ініціативи очікується виділення 150 млн грн з державного бюджету. Додаткове фінансування планується також із бюджету громади та за підтримки міжнародних партнерів.

У межах проєкту передбачено створення сучасної системи водопостачання та водовідведення, що має покращити інфраструктуру та забезпечити стабільне водопостачання для мешканців громади.

В Україні перерахують тарифи на воду

Українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. У деяких містах вартість одного кубометра води може зрости більш ніж удвічі.

Раніше підвищення тарифів блокувалося на політичному рівні, але цього року Верховна Рада України прийняла рішення про те, що рішення про зміну тарифів можуть приймати на місцевому рівні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тільки дивиться на правильність розрахунків, а рішення щодо зміни тарифів приймається на рівні місцевої влади.

З 1 червня 2026 року в Україні вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі – до 87,3 грн, у Запоріжжі – до 69,3 грн, у Чернівцях – до 63,5 грн, а мешканцям Бородянки на Київщині з 1 липня доведеться платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

Також депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн.

А для мешканців Ужгорода вода подорожчала з 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр.