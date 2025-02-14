Редкоземельные металлы: Украина передала США проект соглашения — СМИ

Украина доработала соглашение о сотрудничестве с США по добыче редкоземельных металлов. Проект меморандума передан американской стороне.

Об этом сообщили РБК-Украина в украинской делегации на конференции в Мюнхене, которая начинает свою работу сегодня, 14 февраля.

По данным источников, во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума по партнерству и передаст его американской стороне.

"Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17.00, чтобы с ним поработать", — сообщили собеседники издания.

Напомним, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами.

Соглашение по партнерству перед окончательным принятием должны были доработать. Президент Владимир Зеленский отмечал, что консенсус по соглашению может быть достигнут на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский отмечал, что важно защитить Украину, полезные ископаемые не достались россиянам бесплатно. Он подчеркивал, что такое соглашение будет выгодно как Украине, так и американским компаниям, инвестирующим в добычу.

Доступ к украинским редкоземельным ископаемым

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

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