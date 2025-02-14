Рідкісноземельні метали: Україна передала США проєкт угоди - ЗМІ

Україна доопрацювала угоду про співпрацю з США щодо видобутку рідкісноземельних металів. Проєкт меморандуму переданий американській стороні.

Про це РБК-Україна повідомили в українській делегації на безпековій конференції у Мюнхені, яка розпочинає свою роботу сьогодні, 14 лютого.

За даними джерел видання, під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американській стороні.

"Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00, щоб із ним попрацювати", - повідомили співрозмовники видання.

Нагадаємо, цього тижня міністр фінансів США Скот Бессент відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Угоду щодо партнерства перед остаточним ухваленням повинні були доопрацювати. Президент Володимир Зеленський зазначав, що консенсус щодо угоди може бути досягнутий на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський наголошував, що важливо захистити Україну, корисні копалини не дісталися росіянам безкоштовно. Він підкреслював, що така угода буде вигідна як Україні, так і американським компаніям, які інвестують у видобування.

Доступ до українських рідкісноземельних копалин

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.