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Реестр НБУ пополнился новым страховым брокером

Что известно о новом страховом брокере
НБУ добавил в реестр нового страхового брокера

Национальный банк Украины включил в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров Общество с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Эксельсиор прайм".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 декабря 2024 года.

Что известно о страховом брокере

ООО " Страховый брокер " Эксельсиор прайм" (ЕГРПОУ 45735984) зарегистрировано 1 ноября 2024 года.

  Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.

Юридический адрес: г. Киев, ул. Глубочицкая, дом. 13, секция 1, офис 4.

Руководителем предприятия является Пронько Вадим Олегович.

Справка: Страховой брокер – это посредник между клиентом и страховыми компаниями, действующий исключительно в интересах клиента. Он предоставляет услуги по консультированию, поиску и заключению страховых сделок.

Как и у любого посредника, миссия брокера – это облегчать и оптимизировать взаимодействие между двумя  субъектами. В данном случае – между клиентом и страховой компанией.

Напомним, в октябре  количество участников небанковского финансового рынка   уменьшилась с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 г.). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины (НБУ)   одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Автор:
Ольга Опенько