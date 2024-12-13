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Реєстр НБУ поповнився новим страховим брокером

Що відомо про нового страхового брокера
НБУ додав до реєстру нового страхового брокера

Національний банк України включив до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер "Ексельсіор прайм".

Про це інформує пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 грудня 2024 року.

Що відомо про страхового брокера

ТОВ "Страховий брокер "Ексельсіор прайм" (ЄДРПОУ 45735984)  зареєстровано 1 листопада 2024 року.

 Статутний капітал компанії складає 100 тис грн.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 13, секція 1, офіс 4.

Керівником підприємства є Пронько Вадим Олегович.

Довідка: Страховий брокер — це посередник між клієнтом і страховими компаніями, який діє виключно в інтересах клієнта. Він надає послуги з консультування, пошуку та укладання страхових угод.

Як і в будь-якого посередника, місія брокера - це полегшувати та оптимізувати взаємодію між двома  суб'єктами. В даному випадку - між клієнтом і страховою компанією.

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.

Автор:
Ольга Опенько