Реєстр НБУ поповнився новим страховим брокером

Національний банк України включив до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер "Ексельсіор прайм".

Про це інформує пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 грудня 2024 року.

Що відомо про страхового брокера

ТОВ "Страховий брокер "Ексельсіор прайм" (ЄДРПОУ 45735984) зареєстровано 1 листопада 2024 року.

Статутний капітал компанії складає 100 тис грн.

Юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 13, секція 1, офіс 4.

Керівником підприємства є Пронько Вадим Олегович.

Довідка: Страховий брокер — це посередник між клієнтом і страховими компаніями, який діє виключно в інтересах клієнта. Він надає послуги з консультування, пошуку та укладання страхових угод.

Як і в будь-якого посередника, місія брокера - це полегшувати та оптимізувати взаємодію між двома суб'єктами. В даному випадку - між клієнтом і страховою компанією.

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.