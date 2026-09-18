Рекордные расходы на войну: Путин анонсировал дефицит бюджета РФ на уровне $56 млрд в 2027 году

Российский бюджет на 2027 год снова будет сведен с дефицитом, который составит около 2% валового внутреннего продукта. Это почти вдвое превышает предыдущий ориентир в 1,2% от ВВП, заложенный в действующем трехлетнем бюджетном плане.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Исходя из официального макропрогноза размера экономики, финансовая дыра в государственной казне в следующем году составит почти 56 млрд долларов. Для периода полномасштабного вторжения это рекордный дефицит на стадии первоначальной подготовки бюджета. Для сравнения, на текущий год сперва закладывали 44,5 млрд долларов.

Окончательные параметры станут известны после официального внесения законопроекта в Государственную Думу до конца сентября.

Рост военных расходов и давление на экономику

Реальные показатели дефицита в РФ ежегодно оказываются значительно выше декларируемых планов из-за постоянного увеличения расходов на ведение боевых действий против Украины. В частности, в текущем году вместо утвержденного лимита в 44,5 млрд долларов разрыв только за первые восемь месяцев уже достиг 68 млрд долларов, а ведущие российские аналитики ожидают итогового годового дефицита в диапазоне 76–88 млрд долларов.

На 2027 год эксперты Центра макроэкономических исследований "Сбербанка" прогнозируют дефицит около 81 млрд. долларов, что значительно превышает названные Кремлем показатели.

По словам Путина, новый дефицит рассчитывали на основе консервативной цены на российскую нефть около 50 долларов за баррель, что означает снижение базовых нефтегазовых поступлений по сравнению с текущими 59 долларами.

В то же время возрастают риски недополучения и других налогов из-за общего замедления экономики и падения реальных доходов населения, что создает нехватку поступлений в социальные и пенсионные фонды.

Министерство финансов РФ в своих долгосрочных расчетах уже не планирует возврат в профицитный бюджет по меньшей мере до 2042 года. Несмотря на заявления властей о низком уровне государственного долга, стоимость его обслуживания стремительно растет из-за высоких процентных ставок, заставляя казначейство ежегодно увеличивать процентные выплаты на 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что российские банки столкнулись с рекордным дефицитом свободных средств весной 2022 года. Нехватка ликвидности в банковском секторе РФ достигла 33,5 млрд долларов из-за оттока наличных и регуляторных ограничений.