Рекордні витрати на війну: Путін анонсував дефіцит бюджету РФ на рівні $56 млрд у 2027 році

Російський бюджет на 2027 рік знову буде зведений із дефіцитом, який складе близько 2% валового внутрішнього продукту. Це майже вдвічі перевищує попередній орієнтир у 1,2% ВВП, закладений у чинному трирічному бюджетному плані.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Виходячи з офіційного макропрогнозу розміру економіки, фінансова діра в державній скарбниці наступного року сягне майже 56 млрд доларів. Для періоду повномасштабного вторгнення це рекордний дефіцит на стадії первинної підготовки бюджету. Для порівняння, на поточний рік спершу закладали 44,5 млрд доларів.

Остаточні параметри стануть відомі після офіційного внесення законопроєкту до Державної думи до кінця вересня.

Зростання воєнних витрат і тиск на економіку

Реальні показники дефіциту в РФ щороку виявляються значно вищими за декларовані плани через постійне збільшення витрат на ведення бойових дій проти України. Зокрема, у поточному році замість затвердженого ліміту в 44,5 млрд доларів розрив лише за перші вісім місяців уже сягнув 68 млрд доларів, а провідні російські аналітики очікують підсумковий річний дефіцит у діапазоні 76–88 млрд доларів.

На 2027 рік експерти Центру макроекономічних досліджень "Сбєрбанку" прогнозують дефіцит близько 81 млрд доларів, що значно перевищує названі Кремлем показники.

За словами Путіна, новий дефіцит розраховували на основі консервативної ціни на російську нафту близько 50 доларів за барель, що означає падіння базових нафтогазових надходжень порівняно з поточними 59 доларами.

Водночас зростають ризики недоотримання й інших податків через загальне уповільнення економіки та падіння реальних доходів населення, що створює брак надходжень до соціальних і пенсійних фондів.

Міністерство фінансів РФ у своїх довгострокових розрахунках уже не планує повернення до профіцитного бюджету щонайменше до 2042 року. Попри заяви влади про низький рівень державного боргу, вартість його обслуговування стрімко зростає через високі відсоткові ставки, змушуючи казначейство щороку збільшувати процентні виплати на 30%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські банки зіткнулися з рекордним дефіцитом вільних коштів із весни 2022 року. Нестача ліквідності в банківському секторі РФ досягла 33,5 млрд доларів через відтік готівки та регуляторні обмеження.