Реорганизация и сокращение штата: Metinvest Digital может объединиться с Modus X – СМИ

Инвестиционная группа SKM (System Capital Management) в Украине планируется провести реформы в сфере своих ИТ-активов. Эти изменения будут касаться компаний Metinvest Digital (принадлежащего Метинвест Холдинг) и Modus X (что является частью DTEK Group BV из Нидерландов).

Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на несколько источников на рынке.

Что известно о реорганизации

По данным первого источника, Metinvest Digital должна была быть интегрирована в Modus X. Однако, вероятно, речь идет о возможных сокращениях в самой компании Metinvest Digital.

Источник, близкий к ДТЭК, отметил, что первоначально планировалось объединение Metinvest Digital с Modus X. Однако на самом деле произойдет поглощение со стороны Modus X, хотя и будет осуществлено некоторое перераспределение менеджмента. По словам источника, увольнения ожидаются в обеих компаниях, отмечают в dev.ua.

Также отмечается, что недавно стало известно, что Даниил Цвок, бывший руководитель продукта по искусственному интеллекту Metinvest Digital, присоединился к проекту Министерства цифровой трансформации – AI Center of Excellence.

"Идет процесс объединения, но без деталей", — сообщил третий источник dev.ua.

Обращения за комментариями были направлены к CEO Modus X Дмитрию Осыке, а также отправленные запросы в Metinvest Digital и в Senior Strategic Communications менеджера ДТЭК Александра Шевелева, но ответы еще не поступили.

Dev.ua также сообщает, что недавно Осыка сообщил, что Modus X поднялась на 2 позиции в ТОП-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU. На сайте компании есть 6 открытых вакансий, тогда как на DOU — 38. Для ДТЭК открыто 267 вакансий.

Также отмечается, что Metinvest Digital ищет на DOU двух специалистов: Full-Stack Python/JS Developer и AI Technical Product Manager. Информацию о 10 открытых вакансиях публикуют на сайте компании и о 11 на robota.ua.

Справка:

Компании Modus X и Metinvest Digital являются частью финансово-промышленного холдинга SKM Рината Ахметова.

Modus X – компания, объединяющая опыт группы ДТЭК в области ИТ, информационной безопасности и цифровых технологий.

Metinvest Digital — IT-компания из группы "Метинвест".

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