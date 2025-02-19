Реорганізація та скорочення штату: Metinvest Digital може об'єднатися з Modus X - ЗМІ

Інвестиційна група SKM (System Capital Management) в Україні, ймовірно, планує провести реформи в сфері своїх ІТ-активів. Ці зміни будуть стосуватися компаній Metinvest Digital (що належить «Метінвест Холдинг») та Modus X (що є частиною DTEK Group B.V. з Нідерландів).

Про це повідомляє dev.ua з посиланням на кілька джерел на ринку.

Що відомо про реорганізацію

За даними першого джерела, Metinvest Digital мала бути інтегрована в Modus X. Однак наразі, ймовірно, мова йде про можливі скорочення в самій компанії Metinvest Digital.

Джерело, близьке до ДТЕК, зазначило, що спочатку планувалося об'єднання Metinvest Digital з Modus X. Однак, насправді, відбудеться поглинання з боку Modus X, хоча й буде здійснено деяке перерозподілення менеджменту. За словами джерела, звільнення очікуються в обох компаніях, наголошують в dev.ua.

Також зазначається, що нещодавно стало відомо, що Данило Цьвок, колишній керівник продукту зі штучного інтелекту Metinvest Digital, приєднався до проєкту Міністерства цифрової трансформації — AI Center of Excellence.

"Йде процес об’єднання, але без деталей", — повідомило третє джерело dev.ua.

Звернення за коментарями були направлені до CEO Modus X Дмитра Осики, а також надіслані запити в Metinvest Digital і до Senior Strategic Communications менеджера ДТЕК Олександра Шевельова, але відповіді ще не надійшли.

Dev.ua також повідомляє, що нещодавно Осика повідомив, що Modus X піднялася на 2 позиції у ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU. На сайті компанії є 6 відкритих вакансій, тоді як на DOU — 38. Для ДТЕК відкрито 267 вакансій.

Також зазначається, що Metinvest Digital шукає на DOU двох фахівців: Full-Stack Python/JS Developer та AI Technical Product Manager. Інформацію про 10 відкритих вакансій публікують на сайті компанії та про 11 на robota.ua.

Довідково:

Компанії Modus X та Metinvest Digital є частинами фінансово-промислового холдингу SKM Ріната Ахметова.

Modus X — компанія, яка об'єднує досвід групи ДТЕК у галузі ІТ, інформаційної безпеки та цифрових технологій.

Metinvest Digital — IT-компанія з групи "Метінвест".

Delo.ua повідомляло, що український AI-стартап Reface повідомив про скорочення своєї команди на третину. Рішення про скорочення 60 працівників було ухвалено для оптимізації бізнесу й досягнення прибутковості у 2025 році.

Додамо, компанія Luxoft, яка входить до пʼятірки найбільших в Україні, відмовилася від employer branding і скоротила частину команди, яка цим займалась.