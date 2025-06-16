РФ планирует удары по украинской атомной генерации, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку

Россия планирует атаки против атомной энергетики Украины, которые могут быть менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и правительственными чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов.

Россия готовит новые удары

"Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", — подчеркнул президент.

Он добавил, что особое внимание было уделено потенциальным ударам РФ по объектам атомной генерации. Данные о росте угроз уже переданы украинским Министерством энергетики в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и непосредственно г-ну Стиву Виткоффу (спецпредставителю президента США Дональду Трампу). Министр обороны Украины также предоставил соответствующую развединформацию своему американскому коллеге.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Напомним , энергетическая ситуация в Херсонской области остается напряженной.

Заметим, в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году. Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули на работу часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и отремонтировали сети системы передачи.

В "Укрэнерго" уверяют, что пока нет оснований для введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.