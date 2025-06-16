РФ планує удари по українській атомній генерації, поки увага світу прикута до Близького Сходу

Росія планує атаки проти атомної енергетики України, які можуть бути менш помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту інфраструктури від російських ударів.

Росія готує нові удари

"Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - підкреслив президент.

Він додав, що окрема увага була приділена потенційним ударам РФ по об'єктах атомної генерації. Дані щодо зростання загроз уже передані українським Міністерством енергетики до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та безпосередньо пану Стіву Віткоффу (спецпредставнику президента США Дональда Трампа). Міністр оборони України також надав відповідну розвідінформацію своєму американському колезі.

"Росія планує й подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Відповідні дані є у розвідок партнерів", - наголосив Зеленський

Нагадаємо, енергетична ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Через руйнування обладнання внаслідок чергових російських обстрілів в області запроваджено погодинні відключення електроенергії.

Зауважимо, цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024-му. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулого року об’єктів генерації та відремонтували мережі системи передачі.

В “Укренерго” запевняють, що наразі немає підстав для введення графіків відключень електроенергії навіть за умов пікового споживання у спекотні дні.