Родители жалуются на плату за "Электронный дневник": на "бизнесе" можно заработать 2,2 млрд грн в год

Государственное приложение "Электронный дневник" от "Единой школы", которое всегда позиционировалось как бесплатный инструмент для родителей, учащихся и учителей, стало платным. За пользование им теперь нужно внести "символическую" плату в 48,99 ($1,19) грн в месяц.

Об этом рассказали родители школьников изданию Delo.ua.

"Чтобы обеспечивать стабильность, безопасность данных и развитие современных функций мы вводим символическую поддержку: 48,99 грн/месяц", — такое объяснение увидели родители в приложении.

Кроме того, разработчики в сообщении заявили, что для детей приложение всегда будет бесплатным. Однако, по словам некоторых родителей, это не так: при входе в приложение с аккаунта ребенка сервис также требует оплату.

На данную проблему отреагировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.

Нардеп отметил, что плата за государственное применение законом не предусмотрена, а также подсчитал сумму, которую могут получить разработчики с таким нововведением за год – около 2,2 миллиарда гривен.

"В понедельник обращусь с запросом об авторе и вдохновителе этой удивительной монетизации государственной услуги. Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на который до этого "подсадили" школы", - написал политик и посоветовал родителям не спешить с оплатой.

На момент публикации Министерство образования и науки Украины не предоставило официальные комментарии о внедрении оплаты за " Электронный дневник".

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года стартовал экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы обучения. Он продлится до сентября 2027 г. и предусматривает тестирование новых программ, адаптированных под предстоящую реформу старшей профильной школы.