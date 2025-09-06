Запланована подія 2

Читать на русском

Батьки скаржаться на плату за "Електронний щоденник": на "бізнесі" можна заробити 2,2 млрд грн на рік

мама, дитина, ноутбук
"Електронний щоденник" став платним. / Freepik

Державний застосунок "Електронний щоденник" від "Єдиної школи", який завжди позиціонувався як безкоштовний інструмент для батьків, учнів і вчителів, став платним. За користування ним тепер потрібно внести "символічну" плату у 48,99 ($1,19)  грн на місяць.

Про це розповіли батьки школярів виданню Delo.ua.

Фото 2 — Батьки скаржаться на плату за "Електронний щоденник": на "бізнесі" можна заробити 2,2 млрд грн на рік

"Щоб надалі забезпечувати стабільність, безпеку даних та розвиток сучасних функцій ми вводимо символічну підтримку: 48,99 грн/місяць", — таке пояснення побачили батьки у застосунку.

Фото 3 — Батьки скаржаться на плату за "Електронний щоденник": на "бізнесі" можна заробити 2,2 млрд грн на рік

Крім того, розробники у повідомленні заявили, що для дітей додаток завжди буде безкоштовним. Однак, за словами деяких батьків, це не так: при вході у додаток з акаунту дитини сервіс також вимагає оплату.  

На дану проблему відреагував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що плата за державний застосунок законом не передбачена, а також підрахував суму, яку можуть отримати розробники з таким нововведенням за рік – близько 2,2 мільярда гривень.

"В понеділок звернуся із запитом про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи", —написав політик і порадив батькам не поспішати з оплатою.

На момент публікації Міністерство освіти і науки України не надало офіційних коментарів щодо впровадження оплати за "Електронний щоденник".

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2025 року стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання. Він триватиме до вересня 2027 року та передбачає тестування нових програм, адаптованих під майбутню реформу старшої профільної школи.

Автор:
Тетяна Ковальчук