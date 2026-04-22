Российские ракеты и дроны вблизи Чернобыльской АЭС: Украина заявляет о риске атомной аварии

Россия неоднократно запускала беспилотники и ракеты по траектории полета вблизи Чернобыльской атомной электростанции в ходе атаки на Украину, что повышает риск крупной аварии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Reuters генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, возле Чернобыльской и Хмельницкой АЭС неоднократно пролетали российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

35 случаев пролета "Кинжалов"

Прокуратура зафиксировала 35 случаев пролета "Кинжалов" на разных расстояниях в радиусе около 20 км от Чернобыльской или Хмельницкой АЭС. Из них 18 пролетели в радиусе около 20 км от обоих объектов в один полет.

"Такие запуски нельзя объяснить ни одной военной логикой, и очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью устрашения и террора", - подчеркнул генпрокурор.

В трех отдельных случаях Кравченко отметил, что "Кинжалы" упали на землю во время полета в радиусе около 10 км от Хмельницкой. АЭС. По его словам, непонятно почему ракеты упали, но обломки не имели признаков того, что их сбивали.

Также генпрокурор рассказал, что с июля 2024 года зафиксировано по меньшей мере 92 российских дрона, пролетавших в радиусе пяти километров от арки Чернобыльской АЭС. Кравченко отметил, что фактическое количество пролетов было значительно больше 92, поскольку военные радары могут по-разному отражать количество беспилотников.

Генпрокурор подчеркнул, что умышленные полеты дронов с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются крайне крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе.

В феврале прошлого года российский ударный беспилотник попал в защитную арку над четвертым энергоблоком ЧАЭС. По словам Кравченко, расследование показало, что российский удар, вероятно, был умышленным. Такая оценка основывалась на крутом углу, под которым дрон попал в защитный конфайнмент.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.