Російські ракети та дрони поблизу Чорнобильської АЕС: Україна заявляє про ризик атомної аварії

Росія неодноразово запускала безпілотники та ракети по траєкторії польоту поблизу Чорнобильської атомної електростанції під час атак на Україну, що підвищує ризик великої аварії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Reuters генпрокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, біля Чорнобильської АЕС та Хмельницької АЕС неодноразово пролітали російські гіперзвукові ракети "Кинжал".

35 випадків прольоту "Кинжалів"

Прокуратура зафіксувала 35 випадків прольоту "Кинжалів" на різних відстанях у радіусі близько 20 км від Чорнобильської АЕС або Хмельницької АЕС. З них 18 пролетіли в радіусі близько 20 км від обох об'єктів під час одного польоту.

"Такі запуски не можна пояснити жодною військовою логікою, і очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору", —наголосив генпрокурор.

У трьох окремих випадках Кравченко зазначив, що "Кинжали" впали на землю під час польоту в радіусі близько 10 км від Хмельницької АЕС. За його словами, незрозуміло, чому ракети впали, але уламки не мали ознак того, що їх збивали.

Також генпрокурор розповів, що з липня 2024 року зафіксовано щонайменше 92 російські дрони, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від арки Чорнобильської АЕС. Кравченко зауважив, що фактична кількість прольотів, була значно більшою за 92, оскільки військові радари можуть по-різному відображати кількість безпілотників.

Генпрокурор підкреслив, що навмисні польоти дронiв з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі.

У лютому минулого року російський ударний безпілотник влучив в захисну арку над четвертим енергоблоком ЧАЕС. За словами Кравченка, розслідування показало, що російський удар, імовірно, був навмисним. Така оцінка ґрунтувалася на крутому куті, під яким дрон влучив у захисний конфайнмент.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро.