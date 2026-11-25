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Россия атаковала электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии: ЗАЭС обесточена
25 ноября ночью и утром Россия снова атаковала объекты энергетики. Под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате обстрелов временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее питание и перешла на питание от дизель-генераторов.
Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 25 ноября.
По его словам, в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях остается без электроснабжения.
Некрасов рассказал, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов.
Кроме того, по данным Минэнерго, в результате российских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее питание. и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего питания станции.
Замминистра сообщил, что самой сложной на утро остается ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях . В результате атак повреждено значительное количество важных для электроснабжения регионов энергообъектов. Чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования, дополнительно применяются сетевые ограничения . Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Относительно применения ограничений
В Минэнерго сообщили, что 25 ноября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
В течение дня ситуация может изменяться.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).
В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Отключение света в Украине
Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:
- обстрелы энергообъектов со стороны России:
- аварии в сетях:
- плановые ремонты в сетях:
- стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).
Отметим, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.
Еще до начала календарной зимы украинцы живут по графику отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколькосвета будут иметь украинцы.