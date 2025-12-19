Россия атаковала газодобывающий объект в Харьковской области

Российская армия в очередной раз совершила массированную атаку на газодобывающий объект группы Smart Energy в Харьковской области, целенаправленно запустив более десятка дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ни один из работников не пострадал, но оборудование испытало значительные разрушения. Последствия еще уточняются.

С начала года предприятие простаивает из-за остановленного специального разрешения на добычу.

"Мы готовы немедленно начать восстановление объекта. Однако это напрямую зависит от решения властных органов по разблокированию лицензий", - подчеркнули в компании.

Напомним, 9 декабря российская армия в очередной раз атаковала ударными дронами объекты газовой инфраструктуры группы "Нафтогаз".

Почему остановилась добыча на газодобывающем объекте

Напомним, в октябре 2024 года Украина ввела санкции против действующих бенефициарных владельцев входящей в группу Smart Energy британской Enwell Energy , в результате чего было остановлено действие трех специальных разрешений на разработку месторождений.

Остановка спецразрешений была связана с санкциями СНБО против Вадима Новинского, владельца компании Smart Holding, владевшей Smart Energy. 1 декабря 2022 г. Совет национальной безопасности и обороны решила ввести санкции против Новинского, и в этот же день это решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. Причиной этого правоохранители называют "продвижение пророссийских нарративов", оправдание агрессии России против Украины и сотрудничество с оккупантами.

Но в Smart Holding говорят, что Новинский еще в 2022 году передал корпоративные права холдинга трастам Smart Trust и Step Trust и не управляет компанией. Впрочем, в Министерстве юстиции другое мнение, что Новинский до сих пор остается конечным бенефициаром компании. Поэтому компании, как и их владелец, остаются под ограничениями.

Enwell Energy инициировала арбитраж против Украины из-за остановки добычи углеводородов на трех месторождениях. В компании не разглашают сумму судебного спора и отмечают, что в первую очередь заинтересованы в обновлении лицензий. Юристы говорят, что компания может отсудить от государства компенсацию стоимости бизнеса, или упущенную выгоду из-за блокирования лицензий. По разным оценкам сумма позывных требований может колебаться от $34 до $450 млн.