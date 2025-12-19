Росія атакувала газовидобувний об’єкт на Харківщині

Російська армія вчергове здійснила масовану атаку на газовидобувний об'єкт групи Smart Energy у Харківській області, цілеспрямовано запустивши більше десятка дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що жодний з працівників не постраждав, але обладнання зазнало значних руйнувань. Наразі наслідки ще уточнюються.

З початку року підприємство простоює через зупинений спеціальний дозвіл на видобуток.

"Ми готові негайно розпочати відновлення об’єкту. Проте це напряму залежить від рішення владних органів щодо розблокування ліцензій", - наголосили в компанії.

Чому зупинився видобуток

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна запровадила санкції проти чинних бенефіціарних власників британської Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy, внаслідок чого була зупинена дія трьох спеціальних дозволів на розробку родовищ.

Зупинка спецдозволів була пов’язана з санкціями РНБО проти Вадима Новинського, власника компанії Smart Holding, яка володіла Smart Energy. 1 грудня 2022 Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. Причиною цього правоохоронці називають "просування проросійських наративів", виправдання агресії Росії проти України та співробітництво з окупантами

Але в Smart Holding кажуть, що Новінський ще у 2022 році передав корпоративні права холдингу трастам Smart Trust й Step Trust та не здійснює управління компанією. Втім в Міністерстві юстиції інша думка, що Новінський досі залишається кінцевим бенефіціаром компанії. Тож компанії як і їх власник залишаються під обмеженнями.