Россия в 2,5 раза увеличила экспорт дизтоплива в соседние страны: кто покупает излишки из НПЗ

В августе 2026 года Россия нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии в 2,5 раза по сравнению с июлем. Российские производители отгрузили более 370 тысяч тонн продукта в Казахстан, Кыргызстан, Монголию и Таджикистан на фоне продолжающегося запрета на экспорт в другие регионы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Центральноазиатский рынок не попал под российские ограничения благодаря двусторонним соглашениям о поставках нефтепродуктов, что сделало этот регион удобным направлением для перенаправления излишков топлива.

Причины перенаправления потоков

Дефицит возник еще в мае из-за остановки ряда нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников. Однако по мере частичного возобновления работы НПЗ производство начало расти, и уже во второй половине июля опережало внутренние потребности на 10-15%, достигая около 170 тысяч тонн в сутки.

Если в июле излишки топлива накапливались в полупустых резервуарах после острой фазы кризиса, то в августе хранилищ стало не хватать, и заводы вынуждены были искать рынки сбыта.

В результате внутренние поставки топлива в Россию снизились с 5 миллионов тонн в июле до 4,7 миллиона тонн в августе в пользу увеличения внешних отгрузок.

Где больше всего покупали российское топливо

Согласно информации трейдеров, объемы экспорта за месяц выросли по всем основным направлениям региона:

Монголия получила около 215 тысяч тонн против 124 тысяч тонн в июле, оставаясь главным покупателем с долей около 50% от общего объема поставок в текущем году;

получила около 215 тысяч тонн против 124 тысяч тонн в июле, оставаясь главным покупателем с долей около 50% от общего объема поставок в текущем году; Кыргызстан импортировал более 72 тысяч тонн по сравнению с 4,4 тысяч тонн месяцем ранее;

импортировал более 72 тысяч тонн по сравнению с 4,4 тысяч тонн месяцем ранее; Таджикистан увеличил закупки до более чем 56 тысяч тонн против 16 тысяч тонн;

увеличил закупки до более чем 56 тысяч тонн против 16 тысяч тонн; Казахстан ввез около 28 тысяч тонн после нулевых показателей в июле.

Несмотря на августовский всплеск, за январь-август 2026 года экспорт российского дизтоплива в страны Центральной Азии и Афганистана несколько снизился — до 2,5 миллиона тонн по сравнению с 2,6 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Позже правительство России приняло решение продлить ограничения на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября.