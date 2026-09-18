Закон об "адских санкциях" против России: какие страны пострадают от пошлин за покупку российской нефти и газа

Принятый в США законопроект об "адских санкциях" против РФ, предусматривающий возможность введения пошлин до 100% на импорт из стран, покупающих российские нефть и газ, коснется Китая, Индии и Турции.

Как пишет Dilo, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

По его словам, за 8 месяцев 2026 года Китай импортировал из России 585 млн баррелей сырой нефти, Индия – 453 млн баррелей, Турция – 44 млн баррелей.

"Именно эти государства относятся к потенциальным объектам применения тарифов, предусмотренных законом", – заявил Власюк.

Он добавил, что среди других стран, которые могут попасть в этот перечень, Венгрия и Словакия. Власюк отметил, что закон предусматривает отдельные исключения, а президент США имеет право отказаться от применения тарифов при соответствующем одобрении Конгресса.

Отдельно он обратил внимание на поставки российского сжиженного природного газа в Европу. За январь-август 2026 года Франция импортировала 4,3 млн. тонн российского LNG, Бельгия – 3,06 млн. тонн, Испания – 2,77 млн. тонн.

В то же время Власюк напомнил, что ЕС уже принял поэтапный запрет импорта российского газа: для LNG по долгосрочным контрактам основная дата прекращения с 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа по долгосрочным контрактам – с 30 сентября 2027 года. Поэтому риск применения тарифов к европейским покупателям будет зависеть также от выполнения ими обязательств по сокращению импорта и предусмотренных законом исключений.

Кроме того, уполномоченный президента также отметил, что для Украины принятие закона означает потенциальное использование для ограничения компаний и посредников, помогающих России получать компоненты и технологии производства оружия.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители. Это может касаться, в частности, Китая и Индии.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал этот документ.

После одобрения обеими палатами Конгресса закон был передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Министерство иностранных дел Индии уже предупредило официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, навредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.

А Венгрия уже просит США не вводить против нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа в рамках закона об "адских санкциях".