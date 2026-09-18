Закон про "пекельні санкції" проти Росії: які країни постраждають від мит за купівлю російської нафти та газу

Ухвалений в США законопроєкт про “пекельні санкції” проти РФ, що передбачає можливість запровадження мит до 100% на імпорт із країн, які купують російські нафту та газ, торкнеться Китаю, Індії та Туреччини.

Як пише Dilo, про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

За його словами, за 8 місяців 2026 року Китай імпортував із Росії 585 млн барелів сирої нафти, Індія – 453 млн барелів, Туреччина – 44 млн барелів.

"Саме ці держави належать до потенційних об'єктів застосування тарифів, передбачених законом", – заявив Власюк.

Він додав, що серед інших країн, які можуть потрапити до цього переліку, Угорщина та Словаччина. Власюк зауважив, що закон передбачає окремі винятки, а президент США має право відмовитися від застосування тарифів за умови відповідного схвалення Конгресу.

Окремо він звернув увагу на поставки російського скрапленого природного газу до Європи. За січень-серпень 2026 року Франція імпортувала 4,3 млн тонн російського LNG, Бельгія – 3,06 млн тонн, Іспанія – 2,77 млн тонн.

Водночас Власюк нагадав що, ЄС уже ухвалив поетапну заборону імпорту російського газу: для LNG за довгостроковими контрактами основна дата припинення з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного газу за довгостроковими контрактами – з 30 вересня 2027 року. Тому ризик застосування тарифів до європейських покупців залежатиме також від виконання ними зобов'язань щодо скорочення імпорту та передбачених законом винятків.

Крім того, уповноважений президента також зазначив, що для України ухвалення закону означає потенційне використання для обмеження компаній і посередників, які допомагають Росії отримувати компоненти та технології для виробництва зброї.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав цей документ.

Після схвалення обома палатами Конгресу закон передали на підпис президенту США Дональду Трампу.

Міністерство закордонних справ Індії вже попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.

А Угорщина вже просить США не вводити проти неї додаткові тарифи через купівлю російської нафти і газу в рамках закону про "пекельні санкції".