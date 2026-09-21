Росія у 2,5 раза збільшила експорт дизпалива до сусідніх країн: хто купує надлишки з НПЗ

У серпні 2026 року Росія наростила постачання дизельного палива до країн Центральної Азії у 2,5 раза порівняно з липнем. Російські виробники відвантажили понад 370 тисяч тонн продукту до Казахстану, Киргизстану, Монголії та Таджикистану на тлі триваючої заборони на експорт в інші регіони.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Центральноазіатський ринок не потрапив під російські обмеження завдяки двостороннім угодам про постачання нафтопродуктів, що зробило цей регіон зручним напрямком для перенаправлення надлишків палива.

Причини перенаправлення потоків

Дефіцит виник ще у травні через зупинку низки нафтопереробних заводів унаслідок атак безпілотників. Проте в міру часткового відновлення роботи НПЗ виробництво почало зростати, і вже у другій половині липня випереджало внутрішні потреби на 10-15%, сягаючи близько 170 тисяч тонн на добу.

Якщо в липні надлишки палива накопичувалися у напівпорожніх резервуарах після гострої фази кризи, то в серпні сховищ стало бракувати, і заводи змушені були шукати ринки збуту.

У результаті внутрішні постачання палива в Росії знизилися з 5 мільйонів тонн у липні до 4,7 мільйона тонн у серпні на користь збільшення зовнішніх відвантажень.

Де найбільше купували російське паливо

Згідно з інформацією трейдерів, обсяги експорту за місяць зросли за всіма основними напрямками регіону:

Монголія отримала близько 215 тисяч тонн проти 124 тисяч тонн у липні, залишаючись головним покупцем із часткою близько 50% від загального обсягу постачань цього року;

отримала близько 215 тисяч тонн проти 124 тисяч тонн у липні, залишаючись головним покупцем із часткою близько 50% від загального обсягу постачань цього року; Киргизстан імпортував понад 72 тисячі тонн порівняно з 4,4 тисячі тонн місяцем раніше;

імпортував понад 72 тисячі тонн порівняно з 4,4 тисячі тонн місяцем раніше; Таджикистан збільшив закупівлі до понад 56 тисяч тонн проти 16 тисяч тонн;

збільшив закупівлі до понад 56 тисяч тонн проти 16 тисяч тонн; Казахстан завіз близько 28 тисяч тонн після нульових показників у липні.

Попри серпневий сплеск, загалом за січень–серпень 2026 року експорт російського дизпалива до країн Центральної Азії та Афганістану дещо знизився — до 2,5 мільйона тонн порівняно з 2,6 мільйона тонн за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у серпні Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Пізніше уряд Росії ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт дизельного палива для виробників до кінця жовтня.