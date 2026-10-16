Путін передав у тимчасове управління російські активи ще однієї іноземної компанії

Очільник Кремля Володимир Путін передав у тимчасове управління ТОВ "Керуюча компанія „Центр Капітал"" російські активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, що входить до світових лідерів галузі.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, під управління "Центр Капіталу" перейшли 187,5 тис. звичайних і 500 тис. привілейованих акцій АТ "Таркетт", які належали сербській компанії Tarkett з міста Бачка-Паланка.

Аналогічний пакет акцій, що належав компанії Tarkett, також передано керуючій компанії. Крім того, указ передбачає передачу 100 звичайних акцій АТ "Таркетт Рус" та 100% часток у ТОВ "Таркетт Соммер", якими володіло російське підприємство "Таркетт".

Тим самим указом у тимчасове управління передано інші російські активи іноземних компаній: 12 565 акцій АТ "Каппа Рус", а також 100% часток у ТОВ "Онтекс РУ", ТОВ "Евіосіс Пекеджінг Кубань" та ТОВ "Менсен Пакажинг СНД". Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Про Tarkett

Tarkett - міжнародний виробник підлогових покриттів для житлових, комерційних, промислових та спортивних приміщень. Відповідно до звіту самої компанії за 2024 рік, вона посідала третє місце у світі за обсягом продажів підлогових покриттів та була найбільшим світовим виробником вінілових покриттів.

Загалом компанія має 34 заводи, у тому числі два в Росії, а також вісім підприємств з переробки зношених покриттів.

У вересні Путін передав до тимчасового управління російські активи швейцарської Nestle, німецької мережі гіпермаркетів Metro, французької торгової мережі Auchan та "Лемана Про" — колишнього російського бізнесу Leroy Merlin.

Указ №302, на підставі якого передаються активи, було підписано 2023 року. У документі йдеться про необхідність "відповідних заходів" на "вилучення" російської власності з боку США та іноземних держав, які "приєдналися до них".

Великий європейський бізнес, що залишився в Росії, став головною метою кампанії з передачі іноземних активів під російський контроль, повідомили Reuters джерела в російському уряді і компаніях. "Настав час для асиметричних заходів. Нехай подумають про те, які заходи вони вживають [проти нас] і які вводять санкції", — заявив агентству на умовах анонімності високопоставлений представник російської влади, знайомий із ситуацією. "Нехай бояться", — додав він, відповідаючи на запитання про можливі наступні цілі, у тому числі російські підрозділи італійського UniCredit та австрійського Raiffeisen.

Націоналізація іноземного бізнесу в РФ

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького ритейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Також Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro під тимчасове управління компанії АТ УК Торг РУС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ запровадила тимчасове управління у понад 135 фірмах, пов'язаних з іноземним капіталом.

У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.

Репресивні заходи Кремля спрямовані переважно проти європейського бізнесу.

Але Путін також передав до тимчасового управління компанії, якою керує племінник голови Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, російський завод американської Aptar Group — виробника упаковки та систем дозування.