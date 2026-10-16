Путин передал во временное управление российские активы еще одной иностранной компании

Глава Кремля Владимир Путин передал во временное управление ООО "Управляющая компания "Центр Капитал"" российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, входящего в мировые лидеры отрасли.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под управление "Центр Капитала" перешли 187,5 тыс. обыкновенных и 500 тыс. привилегированных акций АО "Таркетт", принадлежавших сербской компании Tarkett из города Бачка-Паланка.

Аналогичный пакет акций, принадлежавший компании Tarkett, также передан управляющей компании. Кроме того, указ предусматривает передачу 100 обыкновенных акций АО "Таркетт Рус" и 100% долей в ООО "Таркетт Соммер", которыми владело российское предприятие "Таркетт".

Тем же указом во временное управление переданы другие российские активы иностранных компаний: 12 565 акций АО "Каппа Рус", а также 100% долей в ООО "Онтекс РУ", ООО "Эвиосис Пекеджинг Кубань" и ООО "Мэнсен Пакажинг СНГ". Документ вступает в силу дня официального опубликования.

О Tarkett

Tarkett – международный производитель напольных покрытий для жилых, коммерческих, промышленных и спортивных помещений. Согласно отчету самой компании за 2024 год, она занимала третье место в мире по объему продаж напольных покрытий и являлась крупнейшим мировым производителем виниловых покрытий.

В общей сложности компания имеет 34 завода, в том числе два в России, а также восемь предприятий по переработке изношенных покрытий.

В сентябре Путин передал временному управлению российские активы швейцарской Nestle, немецкой сети гипермаркетов Metro, французской торговой сети Auchan и "Лемана О" — бывшего российского бизнеса Leroy Merlin.

Указ №302, на основании которого передаются активы, был подписан в 2023 году. В документе говорится о необходимости "соответствующих мер" на "изъятие" российской собственности со стороны США и присоединившихся к ним иностранных государств.

Оставшийся в России крупный европейский бизнес стал главной целью кампании по передаче иностранных активов под российский контроль, сообщили Reuters источники в российском правительстве и компаниях. "Пришло время для асимметричных мер. Пусть подумают о том, какие меры они предпринимают [против нас] и какие вводят санкции", - заявил агентству на условиях анонимности высокопоставленный представитель российских властей, знакомый с ситуацией. "Пусть боятся", - добавил он, отвечая на вопрос о возможных следующих целях, в том числе российских подразделениях итальянского UniCredit и австрийского Raiffeisen.

Национализация иностранного бизнеса в РФ

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Также Путин передал российские активы международному оптовому оператору Metro во временное управление компании АО УК Торг РУС.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ ввела временное управление в более чем 135 фирмах, связанных с иностранным капиталом.

В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.

Репрессивные меры Кремля направлены в основном против европейского бизнеса.

Но Путин также передал временному управлению компании, которой руководит племянник председателя Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, российский завод американской Aptar Group — производителя упаковки и систем дозировки.