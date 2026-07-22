Samsung инвестирует €1 млрд у европейского конкурента ChatGPT

Южнокорейский конгломерат Samsung обсуждает инвестиции в размере около 1 млрд. евро во французский стартап Mistral AI. Соглашение может состояться в рамках нового раунда финансирования, который оценит европейского разработчика искусственного интеллекта примерно в 20 млрд. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По данным издания, Mistral стремится привлечь несколько миллиардов евро, чтобы закрепить статус ведущей европейской альтернативы американским технологическим гигантам.

Кроме Samsung, в переговорах принимает участие европейский фонд EQT Scaleup Europe Fund (объемом более €5 млрд), поддерживаемый Брюсселем и частными инвесторами.

Почему это соглашение важно для рынка

Переговоры проходят на фоне глобального дефицита чипов и вычислительных мощностей. Разработчики ИИ активно ищут партнерства с производителями полупроводников, чтобы гарантировать себе поставку оборудования.

Спросу на решение Mistral способствуют и геополитические факторы:

Запрос на "суверенный ИИ": после того, как администрация США блокировала иностранный доступ к новейшим моделям Anthropic, европейские и азиатские компании и правительства активно ищут альтернативы.

Открытые модели: Mistral фокусируется на "открытых" моделях искусственного интеллекта. Их можно настраивать под нужды клиента, и ни одна внешняя компания или правительство не могут их принудительно отключить.

Конкуренция с Китаем: открытые модели Mistral также вынуждены соперничать с более дешевыми китайскими разработками, в частности, моделью Kimi от компании Moonshot.

Инфраструктура и рост Mistral

Mistral, основанный всего три года назад, уже стал самым дорогим ИИ-стартапом Европы. В сентябре компания привлекла 1,7 млрд евро в рамках раунда во главе с нидерландским гигантом ASML, после чего оценка стартапа достигла 12 млрд евро. Кроме того, компания привлекла $830 млн. долгового финансирования для строительства дата-центров в Европе на базе чипов Nvidia.

Также Mistral расширил партнерство с Microsoft. Американский софтверный гигант взял на себя "многомиллиардные обязательства" по использованию вычислительной инфраструктуры стартапа. Это обеспечит Mistral стабильный доход для покупки тысяч новейших чипов Nvidia.

По словам генерального директора Артюра Мэнша, годовой регулярный доход стартапа находится на пути к превышению $1 млрд до конца года благодаря активному привлечению корпоративных клиентов.

Напомним, Samsung инвестирует рекордные $648 миллиардов в производство чипов и ИИ. Южнокорейская корпорация планирует направить эти средства на внутренний рынок в течение следующих десяти лет, чтобы превратить мировой бум искусственного интеллекта в двигатель для всей экономики страны.