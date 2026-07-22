Samsung інвестує €1 млрд у європейського конкурента ChatGPT

Південнокорейський конгломерат Samsung обговорює інвестиції в розмірі близько 1 млрд євро у французький стартап Mistral AI. Угода може відбутися в межах нового раунду фінансування, який оцінить європейського розробника штучного інтелекту приблизно у 20 млрд євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За даними видання, Mistral прагне залучити кілька мільярдів євро, щоб закріпити статус провідної європейської альтернативи американським технологічним гігантам.

Окрім Samsung, у переговорах бере участь європейський фонд EQT Scaleup Europe Fund (обсягом понад €5 млрд), який підтримується Брюсселем та приватними інвесторами.

Чому ця угода важлива для ринку

Переговори відбуваються на тлі глобального дефіциту чипів та обчислювальних потужностей. Розробники ШІ активно шукають партнерства з виробниками напівпровідників, аби гарантувати собі постачання обладнання.

Попиту на рішення Mistral сприяють і геополітичні чинники:

Запит на "суверенний ШІ": після того, як адміністрація США блокувала іноземний доступ до найновіших моделей Anthropic, європейські та азійські компанії й уряди активно шукають альтернативи.

Відкриті моделі: Mistral фокусується на "відкритих" моделях штучного інтелекту. Їх можна налаштовувати під потреби клієнта, і жодна зовнішня компанія чи уряд не можуть їх примусово вимкнути.

Конкуренція з Китаєм: відкриті моделі Mistral також змушені змагатися з дешевшими китайськими розробками, зокрема моделлю Kimi від компанії Moonshot.

Інфраструктура та зростання Mistral

Mistral, заснований лише три роки тому, вже став найдорожчим ШІ-стартапом Європи. У вересні компанія залучила 1,7 млрд євро в межах раунду на чолі з нідерландським гігантом ASML, після чого оцінка стартапу сягнула 12 млрд євро. Крім того, компанія залучила $830 млн боргового фінансування для будівництва дата-центрів у Європі на базі чипів Nvidia.

Також Mistral розширив партнерство з Microsoft. Американський софтверний гігант узяв на себе "багатомільярдні зобов'язання" щодо використання обчислювальної інфраструктури стартапу. Це забезпечить Mistral стабільний дохід для купівлі тисяч найновіших чипів Nvidia.

За словами генерального директора Артюра Менша, річний регулярний дохід стартапу перебуває на шляху до перевищення $1 млрд до кінця року завдяки активному залученню корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, Samsung інвестує рекордні $648 мільярдів у виробництво чипів та ШІ. Південнокорейська корпорація планує спрямувати ці кошти у внутрішній ринок протягом наступних десяти років, щоб перетворити світовий бум штучного інтелекту на двигун для всієї економіки країни.