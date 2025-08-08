САП просит суд отстранить от должности главу АМКУ Кириленко: что известно

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении более 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу САП.

"Отметим, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты была предпринята попытка устранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на него обвиняемым через реализацию своих полномочий в должности Председателя Антимонопольного комитета Украины", — сообщили в прокуратуре.

Как отметили в САП, защитником должностного лица в заявлении об отводе указано, что он может принять решения, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал.

" С целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который во время рассмотрения заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свой пост для воздействия на участников уголовного производства через их близких лиц, а также препятствование уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством ", - пояснили в пресс-службе .

Во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следователю судьи с таким ходатайством, поскольку чиновник не предпринимал никаких попыток использовать свой пост для препятствования досудебному расследованию.

В антикоррупционной прокуратуре пообещали дополнительно сообщить о результатах рассмотрения вышеуказанного ходатайства.

Дело Павла Кириленко

Напомним, 14 августа 2024 года Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа судья Высшего антикоррупционного суда применил к председателю АМКУ Павлу Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 30,28 миллиона гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

В декабре прошлого года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн . По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

3 июня 2025 года Высший антикоррупционный суд уменьшил залог главе Антимонопольного комитета Кириленко до 25 миллионов гривен, но не разрешил выезжать в служебные командировки за границу.

7 июля этого года САП по материалам расследования НАБУ передала в суд обвинительный акт в отношении действующего председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму более 72 млн грн и внесении недостоверных данных в декларации.