Словенский или русский: адвокатам клиентки monobank не предоставили результаты экспертизы

Адвокаты Карины Кольб, клиентки monobank, фото которой распространили в соцсетях через якобы триколор, не располагают информацией о государственной экспертизе, которая якобы подтвердила, что на кадрах изображен именно российский флаг.

Как пишет Delo.ua, об этом сказала адвокат Карины Кольб Анастасия Бурковская в комментарии hromadske.

Отмечается, что банк не предоставляет доступа к ключевым материалам дела, на основе которых девушка была публично обвинена в демонстрации российской символики во время видеоверификации.

По словам адвоката, представители monobank до сих пор не предоставили защиту результаты государственной экспертизы, которая якобы подтвердила наличие российского флага в кадре.

"Поэтому говорить о существовании или содержании такой экспертизы пока преждевременно. Для ее оценки необходимо понимать, какие вопросы ставились эксперту и какие материалы исследовались — полная видеозапись или только отдельный фрагмент, как отмечено в публикации", - отмечает Бурковская.

Она также акцентирует внимание на вопросе соблюдения банковской тайны со стороны финучреждения. Адвокат подчеркнула, что повторное обнародование конфиденциальной информации и фото клиентки без ее согласия является нарушением законодательства.

Накануне адвокат Денис Шкаровский, представляющий интересы monobank, сообщил изданию OBOZ.UA, что после инцидента с Кариной Кольб банк заказал проведение государственной экспертизы. Ее выводы свидетельствуют, что фрагмент флага на видео соответствует визуальным характеристикам флага Российской Федерации и не является флагом Словении. Эти данные были переданы, в частности, в Службу безопасности Украины.

Скандал с monobank

9 марта соучредитель monobank Олег Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Основанием для этого стал флаг, висевший у нее за спиной и который, по мнению Гороховского и работников банка, является русским.

Сама девушка заявила, что это знамя Словении. По ее словам, фото сделали в квартире подруги, когда она проходила видеоверификацию из-за блокировки счета. Она также отметила, что родилась в Украине, не поддерживает Россию, а ее отец служит в ВСУ. После публикации, говорит она, она столкнулась с волной хейта и проблемами со здоровьем.

Национальный банк Украины сообщил, что уже направил запрос в monobank и анализирует обстоятельства этой ситуации. Если будут установлены нарушения, «регулятор может применить предусмотренные законом меры влияния в банк».

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений по поводу обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - речь в ответе НБУ по запросу информационного агентства "Интерфакс-Украина".

После этого Гороховский пообещал в случае подобных ситуаций обращаться исключительно к стражам порядка. Также соучредитель monobank заверил клиентов, что их персональные данные находятся в безопасности. В то же время он извинился, добавив, что "выводы сделаны".

Адвокатское объединение "ADDATI GROUP" начало правовая защита клиентки monobank, фото которой опубликовал Гороховский.

Клиентка monobank требует компенсации за публикацию ее фотографий и публичных извинений Гороховского.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный «принял во внимание» заявления о госэкспертизе, но подчеркнул, что деталей регулятор еще не видел.

По словам Пышного, monobank уже дал ответ на запрос НБУ и «огромное количество» документов. НБУ по результатам надзорных действий подготовит справку с суждениями о происшествии — было ли нарушение, достаточен ли механизм обеспечения банковской тайны и т.д. Решение о мере влияния на финучреждение регулятор вынесет в течение шести месяцев.