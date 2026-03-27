Словенський чи російський: адвокатам клієнтки monobank не надали результати експертизи

Адвокати Карини Кольб, клієнтки monobank, фото якої поширили в соцмережах через нібито триколор, не мають інформації про державну експертизу, яка нібито підтвердила, що на кадрах зображений саме російський прапор.

Як пише Delo.ua, про це сказала адвокатка Карини Кольб Анастасія Бурковська в коментарі hromadske.

Зазначається, що банк не надає доступу до ключових матеріалів справи, на основі яких дівчину публічно звинуватили у демонстрації російської символіки під час відеоверифікації.

За словами адвокатки, представники monobank досі не надали захисту результати державної експертизи, яка нібито підтвердила наявність російського прапора в кадрі.

"Тож говорити про існування чи зміст такої експертизи наразі передчасно. Для її оцінки необхідно розуміти, які питання ставилися експерту та які матеріали досліджувалися — повний відеозапис чи лише окремий фрагмент, як зазначено в публікації", - наголошує Бурковська.

Вона також акцентує на питанні дотримання банківської таємниці з боку фінустанови. Адвокатка підкреслила, що повторне оприлюднення конфіденційної інформації та фото клієнтки без її згоди є порушенням законодавства.

Напередодні адвокат Денис Шкаровський, який представляє інтереси monobank, повідомив видання OBOZ.UA, що після інциденту з Кариною Кольб банк замовив проведення державної експертизи. Її висновки свідчать, що фрагмент прапора на відео відповідає візуальним характеристикам прапора Російської Федерації та не є прапором Словенії. Ці дані були передані, зокрема, до Служби безпеки України.

Скандал із monobank

9 березня співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, і звинуватив її у проросійській позиції. Підставою для цього став прапор, який висів у неї за спиною та який, на думку Гороховського і працівників банку, є російським.

Сама дівчина заявила, що це прапор Словенії. За її словами, фото зробили у квартирі подруги, коли вона проходила відеоверифікацію через блокування рахунку. Вона також наголосила, що народилася в Україні, не підтримує Росію, а її батько служить у ЗСУ. Після публікації, каже дівчина, вона зіткнулася з хвилею хейту та проблемами зі здоров’ям.

Національний банк України повідомив, що вже надіслав запит до monobank і аналізує обставини цієї ситуації. Якщо буде встановлено порушення, «регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку».

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", - йдеться у відповіді НБУ на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Після цього Гороховський пообіцяв у разі подібних ситуацій звертатись виключно до правоохоронців. Також співзасновник monobank запевнив клієнтів, що їх персональні дані у безпеці. Водночас він вибачився, додавши, що "висновки зроблено".

Адвокатське обʼєднання "ADDATI GROUP" розпочало правовий захист клієнтки monobank, фото якої опублікував Гороховський.

Клієнтка monobank вимагає компенсації за публікацію її фото та публічних вибачень Гороховського.

Голова Національного банку України Андрій Пишний «взяв до уваги» заяви про держекспертизу, але наголосив, що деталей регулятор ще не бачив.

За словами Пишного, monobank уже надав відповідь на запит НБУ та «величезну кількість» документів. НБУ за результатами наглядових дій підготує довідку із судженнями щодо події — чи було порушення, чи достатнім є механізм забезпечення банківської таємниці тощо. Рішення про захід впливу стосовно фінустанови регулятор винесе протягом шести місяців.