Сложный процент на долгом периоде времени творит чудеса: как из 10 тысяч заработать миллион – советует CEO Investudio

10-15% капитала или регулярного дохода размещать на инвестиционных счетах, делать это системно и последовательно – только тогда это имеет перспективу.

Такую рекомендацию инвесторам дает основатель и CEO инвестиционной компании Investudio Андрей Масло в интервью для Delo.ua.

Как правильно инвестировать

Инвестирование дает эффект так называемого сложного процента, когда самый большой доход человек получает в конце длительного периода инвестирования. А в первые годы ощутить этот эффект невозможно, утверждает Андрей Масло.

"Если клиент пришел на полгода – год, а потом планирует забрать деньги из инвестиции, то ему просто не стоит идти на фондовый рынок. По закону Мерфи (шутливый философский принцип, утверждающий, что "если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так" – Ред.) именно в этот период на фондовом рынке может начаться просадка, и такой инвестор не сможет быстро получить деньги обратно", – рассказывает собеседник издания.

"Первая заповедь" для инвестора или управляющего капиталом – не потерять деньги. Но рынки не предсказуемы и полностью защитить капитал не может никто. Кто бы что ни рассказывал. Ни современные технологии, ни искусственный интеллект, ни продвинутые системы анализа не могут предусмотреть, например, действия Дональда Трампа или глобальные природные катаклизмы, говорит Андрей Масло.

Вместе с тем, уверен он, для людей с правильной инвестиционной философией это не проблема. Поскольку, например, когда рынок падает, появляется очень хорошая возможность приобрести активы с большим дисконтом. Если инвестор верит в активы, если у него есть запас времени и свободный остаток денег, он сможет на низких ценах зайти в правильную позицию и получить долгосрочный желаемый результат.

На какой срок лучше инвестировать

Оптимальный срок для инвестиций – от пяти лет, рекомендует Андрей Масло.

По статистике индекса S&P500, начиная с 1957 года средняя продолжительность просадки на фондовом рынке составляет около 11 месяцев. Глубина просадки может быть до 50%.

При этом средний период роста рынка длится 4 – 4,5 года. Так что чисто математическое соотношение периодов роста и просадки рынков играет в пользу инвестора.

Но инвестор должен быть психологически готов к тому, что рано или поздно произойдет просадка. Это произойдет если не в момент входа в рынок, то со временем это произойдет обязательно.

Чем длиннее срок инвестирования, тем выше вероятность получения дохода на инвестицию. На горизонте до пяти лет инвестирование – это просто "рулетка", предостерегает собеседник Delo.ua.

"Сложный процент на долгом периоде времени творит чудеса. Например, если вы начинаете инвестировать с 10 тысяч, имеете 30 лет запаса, доходность вашего портфеля составляет 15%, и вы ежегодно доинвестируете лишь 1 тысячу, то через 30 лет вы будете иметь миллион", – приводит математические выкладки Андрей Масло.

Он советует: начиная даже с маленькой суммы вы должны думать как миллионер. Маленькая инвестиция – это только первый шаг. Системность и последовательность действий – это не о маленькой сумме, это просто лимит, с которого вы стартуете.

"Если вы инвестируете условные 10 тысяч для того, чтобы заработать деньги на летний отдых, то это не об инвестировании. Как правило, маленькие суммы инвестируют люди, не способные мыслить как долгосрочный состоятельный инвестор", – говорит CEO Investudio.

По его мнению, философия и психология инвестирования являются более важным фактором успеха, чем сумма, с которой вы начинаете. Если у вас есть цель, то рано или поздно вы ее достигнете. И наоборот, если вы не имеете четкой цели, то вряд ли сможете добиться успеха.

Больше о секретах успешного инвестирования от основателя и CEO компании Investudio Андрея Масло читайте в его большом интервью для Delo.ua.