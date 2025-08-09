Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,50

41,41

EUR

48,50

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива: як з 10 тисяч заробити мільйон – радить CEO Investudio

Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива: як з 10 тисяч заробити мільйон – радить CEO Investudio

10-15% капіталу чи регулярного доходу розміщати на інвестиційних рахунках, робити це системно і послідовно – лише тоді це має перспективу.

Таку рекомендацію інвесторам дає засновник та CEO інвестиційної компанії Investudio Андрій Масло в інтерв’ю для Delo.ua.

Як правильно інвестувати

Інвестування дає ефект так званого складного відсотка, коли найбільший дохід людина отримує в кінці довготривалого періоду інвестування. А в перші роки відчути цей ефект неможливо, стверджує Андрій Масло.

"Якщо клієнт прийшов на півроку – рік, а потім планує забрати гроші з інвестиції, то йому просто не варто йти на фондовий ринок. За законом Мерфі (жартівливий філософський принцип, який стверджує, що "якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так" – Ред.) саме в цей період на фондовому ринку може початися просадка, і такий інвестор не зможе швидко отримати гроші назад", розказує співрозмовник видання.

"Перша заповідь" для інвестора або управляючого капіталом – не втратити гроші. Але ринки не передбачувані, і повністю захистити капітал не може ніхто. Хто б що не розповідав. Ні сучасні технології, ні штучний інтелект, ні продвинуті системи аналізу не можуть передбачити, наприклад, дії Дональда Трампа чи глобальні природні катаклізми, говорить Андрій Масло

Разом з тим, упевнений він, для людей з правильною інвестиційною філософією це не є проблемою. Бо коли, наприклад, ринок падає, з’являється дуже хороша можливість придбати активи з великим дисконтом. Якщо інвестор вірить в активи, якщо у нього є запас часу і вільний залишок грошей, то він зможе на низьких цінах зайти в правильну позицію і отримати довгостроковий бажаний результат.

На який строк краще інвестувати

Оптимальний строк для інвестицій – від п’яти років, рекомендує Андрій Масло.

За статистикою індексу S&P500, починаючи з 1957 року, середня тривалість просадки на фондовому ринку складає близько 11 місяців. Глибина просадки може бути до 50%.

При цьому середній період зростання ринку триває 4 – 4,5 роки. Тож чисто математично співвідношення періодів росту і просадки ринків грає на користь інвестора.

Але інвестор має бути психологічно готовим до того, що рано чи пізно станеться просадка. Це станеться якщо не в момент входу в ринок, то з часом це станеться обов’язково.

Що довший термін інвестування, то вища ймовірність отримання доходу на інвестицію. На горизонті до п’яти років інвестування – це просто "рулетка", застерігає співрозмовник Delo.ua.

"Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива. Наприклад, якщо ви починаєте інвестувати з 10 тисяч, маєте 30 років запасу, дохідність вашого портфеля складає 15%, і ви щорічно доінвестовуєте лише 1 тисячу, то через 30 років ви матимете мільйон", наводить математичні викладки Андрій Масло.

Він радить: починаючи навіть з маленької суми ви маєте думати як мільйонер. Маленька інвестиція – це лише перший крок. Системність і послідовність дій – це не про маленьку суму, це просто ліміт, з якого ви стартуєте.

"Якщо ж ви інвестуєте умовні 10 тисяч для того, щоб заробити гроші на літній відпочинок, то це не про інвестування. Як правило, маленькі суми інвестують люди, не спроможні мислити як довгостроковий заможний інвестор", говорить CEO Investudio.

На його думку, філософія і психологія інвестування є більш важливим фактором успіху, ніж сума, з якої ви починаєте. Коли ви маєте ціль, то рано чи пізно її досягнете. І навпаки, якщо ви не маєте чіткої цілі, то навряд чи зможете досягти успіху.

Більше про секрети успішного інвестування від засновника та CEO компанії Investudio Андрія Масло читайте в його великому інтерв’ю для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк