Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива: як з 10 тисяч заробити мільйон – радить CEO Investudio

10-15% капіталу чи регулярного доходу розміщати на інвестиційних рахунках, робити це системно і послідовно – лише тоді це має перспективу.

Таку рекомендацію інвесторам дає засновник та CEO інвестиційної компанії Investudio Андрій Масло в інтерв’ю для Delo.ua.

Як правильно інвестувати

Інвестування дає ефект так званого складного відсотка, коли найбільший дохід людина отримує в кінці довготривалого періоду інвестування. А в перші роки відчути цей ефект неможливо, стверджує Андрій Масло.

"Якщо клієнт прийшов на півроку – рік, а потім планує забрати гроші з інвестиції, то йому просто не варто йти на фондовий ринок. За законом Мерфі (жартівливий філософський принцип, який стверджує, що "якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так" – Ред.) саме в цей період на фондовому ринку може початися просадка, і такий інвестор не зможе швидко отримати гроші назад", – розказує співрозмовник видання.

"Перша заповідь" для інвестора або управляючого капіталом – не втратити гроші. Але ринки не передбачувані, і повністю захистити капітал не може ніхто. Хто б що не розповідав. Ні сучасні технології, ні штучний інтелект, ні продвинуті системи аналізу не можуть передбачити, наприклад, дії Дональда Трампа чи глобальні природні катаклізми, говорить Андрій Масло.

Разом з тим, упевнений він, для людей з правильною інвестиційною філософією це не є проблемою. Бо коли, наприклад, ринок падає, з’являється дуже хороша можливість придбати активи з великим дисконтом. Якщо інвестор вірить в активи, якщо у нього є запас часу і вільний залишок грошей, то він зможе на низьких цінах зайти в правильну позицію і отримати довгостроковий бажаний результат.

На який строк краще інвестувати

Оптимальний строк для інвестицій – від п’яти років, рекомендує Андрій Масло.

За статистикою індексу S&P500, починаючи з 1957 року, середня тривалість просадки на фондовому ринку складає близько 11 місяців. Глибина просадки може бути до 50%.

При цьому середній період зростання ринку триває 4 – 4,5 роки. Тож чисто математично співвідношення періодів росту і просадки ринків грає на користь інвестора.

Але інвестор має бути психологічно готовим до того, що рано чи пізно станеться просадка. Це станеться якщо не в момент входу в ринок, то з часом це станеться обов’язково.

Що довший термін інвестування, то вища ймовірність отримання доходу на інвестицію. На горизонті до п’яти років інвестування – це просто "рулетка", застерігає співрозмовник Delo.ua.

"Складний відсоток на довгому періоді часу творить дива. Наприклад, якщо ви починаєте інвестувати з 10 тисяч, маєте 30 років запасу, дохідність вашого портфеля складає 15%, і ви щорічно доінвестовуєте лише 1 тисячу, то через 30 років ви матимете мільйон", – наводить математичні викладки Андрій Масло.

Він радить: починаючи навіть з маленької суми ви маєте думати як мільйонер. Маленька інвестиція – це лише перший крок. Системність і послідовність дій – це не про маленьку суму, це просто ліміт, з якого ви стартуєте.

"Якщо ж ви інвестуєте умовні 10 тисяч для того, щоб заробити гроші на літній відпочинок, то це не про інвестування. Як правило, маленькі суми інвестують люди, не спроможні мислити як довгостроковий заможний інвестор", – говорить CEO Investudio.

На його думку, філософія і психологія інвестування є більш важливим фактором успіху, ніж сума, з якої ви починаєте. Коли ви маєте ціль, то рано чи пізно її досягнете. І навпаки, якщо ви не маєте чіткої цілі, то навряд чи зможете досягти успіху.

Більше про секрети успішного інвестування від засновника та CEO компанії Investudio Андрія Масло читайте в його великому інтерв’ю для Delo.ua.