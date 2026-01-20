СМИ сообщили, что за Тимошенко начали вносить залог: кто именно

По состоянию на утро 20 января за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, подозреваемую в предложении дачи взятки народным депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога в 33 млн грн, внесли более трети необходимой суммы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Тимошенко Николая Титаренко и канцелярию Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что на утро 20 января внесено 13,65 млн грн. Из них 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, связанная с одним из главных спонсоров "Батькивщины", нардепом Константином Бондаревым.

Сергей Рабчук является бывшим руководителем банка Велес, ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев.

Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце родины".

Оксана Фетисова является основательницей и эксдиректором ООО "ТД Бондарев", конечным бенефициарным владельцем которого также Константин Бондарев.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Защитник Тимошенко Николай Титаренко не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Пока не могу сказать, мне сначала это нужно проверить", – сказал Титаренко.

В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.